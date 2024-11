Pete Hegseth, nominato da Donald Trump alla guida del Pentagono (foto d'archivio) Keystone

La polizia di Monterey, California, ha diffuso il rapporto relativo alle accuse di aggressione sessuale nei confronti di Pete Hegseth, nominato da Donald Trump alla guida del Pentagono.

SDA

Nel rapporto la donna che lo accusa, identificata come Jane Doe, ha riferito di aver detto ripetutamente «no» a Hegseth, che le ha impedito di lasciare la sua stanza d'albergo bloccando la porta. La donna ha raccontato inoltre di non ricordare quanto avesse bevuto quella sera e di sospettare che «qualcosa» fosse stato messo in uno dei suoi drink.

L'incidente risale al 2017 e il legale di Heghseth ha ammesso che il suo assistito ha pagato la donna per evitare di essere licenziato da Fox, ma nega le accuse.

SDA