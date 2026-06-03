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Guerra in Medio Oriente Gli Stati Uniti lanciano un raid sull'isola iraniana di Qeshm e un missile contro una nave

SDA

3.6.2026 - 07:17

Gli Stati Uniti hanno preso di mira l'isola iraniana di Qeshm. (foto del 13 aprile)
Gli Stati Uniti hanno preso di mira l'isola iraniana di Qeshm. (foto del 13 aprile)
Keystone

Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Qeshm. Lo afferma il Comando militare centrale americano (Centcom).

Keystone-SDA

03.06.2026, 07:17

03.06.2026, 07:44

Quest'ultimo sottolinea che le forze americane hanno intercettato missili balistici e droni iraniani, inclusi tre missili lanciati al Bahrein che sono stati abbattuti. Le forze americane hanno abbattuto anche tre droni iraniani, ha messo in evidenza il Centcom.

«Le forze americane hanno sconfitto con successo diversi missili e droni iraniani, e condotto raid difensivi sull'isola di Qeshm», afferma il Centcom.

«L'Iran ha lanciato diversi missili balistici verso i paesi vicini nella regione e tutti hanno fallito nel centrare i loro target. Due missili lanciati al Kuwait si sono spezzati in rotta e tre lanciati al Bahrein sono stati intercettati. Alcuni momenti prima, le forze americane hanno abbattuto tre droni lanciati dall'Iran verso marinai civili che stavano transitando nelle acque regionali. Le forze americane hanno anche condotto attacchi difensivi a una stazione di controllo militare iraniana a Qeshm», ha aggiunto il Centcom.

Le forze statunitensi hanno inoltre lanciato un missile contro una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, mettendo fuori uso l'imbarcazione, afferma ancora il Centcom, sottolineando che la nave, la M/T Lexie battente bandiera del Botswana, ha «ignorato ripetuti avvertimenti» nell'arco di 24 ore. Un aereo è quindi intervenuto e ha messo fuori uso l'imbarcazione «lanciando un missile Hellfire contro la sala macchine della nave».

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