Wayne LaPierre, storico leader della National Rifle Association (Nra), si dimette dalla più potente lobby per i diritti delle armi.

LaPierre lascia il suo incarico alla vigilia di un processo civile in cui il procuratore generale di New York intende chiedere la sua cacciata, oltre a sanzioni pecuniarie, per presunta corruzione tramite l'organizzazione. LaPierre, 74 anni, ha citato motivi di salute per spiegare le dimissioni, che saranno effettive dal 31 gennaio.

LaPierre dirige l'Nra dal 1991 e ha contribuito a trasformarla in un formidabile strumento di pressione a favore di leggi permissive sulle armi, finanziando parlamentari di entrambi i partiti e, negli ultimi anni, quasi esclusivamente quelli repubblicani per la conversione del partito rivale a favore di un giro di vite. È stato un convinto sostenitore di Donald Trump, mobilitando la Nra a suo favore e contribuendo alla sua vittoria.

