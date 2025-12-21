  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Il leader dei democratici: «Servono spiegazioni sulla censura dei file Epstein»

SDA

21.12.2025 - 18:12

Dai file di Epstein pubblicati venerdì dal dipartimento di Giustizia americano sarebbero state omesse delle informazioni. (immagine d'archivio)
Dai file di Epstein pubblicati venerdì dal dipartimento di Giustizia americano sarebbero state omesse delle informazioni. (immagine d'archivio)
Keystone

Il leader dei democratici alla Camera americana, Hakeem Jeffries, si è unito al coro di voci che hanno attaccato il dipartimento di Giustizia sui file Epstein.

Keystone-SDA

21.12.2025, 18:12

21.12.2025, 18:18

La divulgazione «non rispetta quanto previsto dalla legge», ha dichiarato oggi aggiungendo di aspettarsi che il governo fornisca presto una spiegazione.

L'Epstein Files Transparency Act, la legge che ha imposto la pubblicazione dei documenti, richiede al dipartimento di Giustizia di riferire al Congresso «su tutte le informazioni divulgate e quelle omesse» e «un riepilogo di tutte le censure effettuate» entro 15 giorni dalla scadenza per la divulgazione, che era venerdì.

«Ci aspettiamo che la spiegazione ci arrivi entro la prossima settimana e poi il Congresso potrà valutare la situazione», ha aggiunto Jeffries al programma «This Week» della Abc.

I più letti

Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Le sue donne si danno battaglia: ecco la triste eredità di Stefano D’Orazio
Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Lugano padrone in casa batte per 3-0 lo Young Boys

Altre notizie

Guerra in Medio Oriente. Israele approva 19 nuovi insediamenti in Cisgiordania

Guerra in Medio OrienteIsraele approva 19 nuovi insediamenti in Cisgiordania

Francia. Parigi dà il via libera alla costruzione della nuova portaerei che sostituirà la Charles de Gaulle

FranciaParigi dà il via libera alla costruzione della nuova portaerei che sostituirà la Charles de Gaulle

Fine di un'era?. Dopo 400 anni, le poste danesi non consegneranno più lettere, ma i giovani riprendono a scrivere

Fine di un'era?Dopo 400 anni, le poste danesi non consegneranno più lettere, ma i giovani riprendono a scrivere