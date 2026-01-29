Stati UnitiLo zar dei confini a Minneapolis: «Ristabilire la legge e l'ordine»
29.1.2026 - 15:25
Lo «zar dei confini» Tom Homan, inviato dal presidente Donald Trump in Minnesota dopo la rimozione del comandante della Border Patrol Greg Bovino, ha tenuto una conferenza stampa a Minneapolis per affrontare le tensioni legate alle operazioni dell'ICE.
Homan ha promesso di «ristabilire la legge e l'ordine» nella città, sottolineando che «la sicurezza della comunità è fondamentale» e che i milioni di immigrati illegali entrati sotto l'amministrazione Biden rappresentano una «minaccia alla sicurezza nazionale».
Ha inoltre evidenziato la necessità di una maggiore cooperazione tra autorità federali e locali, che potrebbe ridurre il numero di agenti ICE sul campo: «Condurremo operazioni mirate contro individui con storie criminali o di immigrazione illegale», ha assicurato.
Riguardo alle proteste in corso in Minnesota e altrove, Homan è stato chiaro: «Le persone hanno il diritto di protestare pacificamente, ma tolleranza zero se aggrediscono gli agenti dell'ICE».
Rivolgendosi direttamente ai manifestanti ha aggiunto: «Se non vi piace quello che fa l’ICE, andate a protestare al Congresso». Ha poi precisato: «Non voglio veder morire nessuno, né i nostri agenti, né i membri della comunità, né gli obiettivi della nostra operazione», riferendosi agli immigrati coinvolti nelle deportazioni.
Sia Homan che il presidente Trump concordano sul fatto che l'ICE «possa e debba essere» migliorata. «Non voglio sentire dire che tutto ciò che è stato fatto qui è stato perfetto», ha dichiarato lo Zar dei confini.
«Niente è mai perfetto e tutto può essere migliorato. Quello su cui abbiamo lavorato è rendere questa operazione più sicura, più efficiente e più conforme alle regole. Nessuna agenzia è perfetta e il presidente Trump e io, insieme ad altri membri dell'amministrazione, abbiamo riconosciuto che alcuni miglioramenti potrebbero e dovrebbero essere apportati. Questo è esattamente ciò che sto facendo qui».
Si occuperà degli agenti che non rispettano gli standard
Homan ha infine promesso di occuparsi degli agenti che non rispettano gli standard di condotta e di introdurre «miglioramenti interni» per rendere le operazioni più sicure. «Non rinunceremo alla missione sull'immigrazione», ha concluso, «ma la renderemo più intelligente e sicura».
Le dichiarazioni arrivano in un momento di forte polarizzazione: da un lato chi vede nelle deportazioni di massa uno strumento essenziale per la sicurezza nazionale, dall'altro chi denuncia eccessi di forza e violazioni dei diritti umani.
La missione di Homan a Minneapolis sembra mirare a bilanciare fermezza sull'immigrazione illegale e un tentativo di attenuare le critiche interne ed esterne all'ICE.