Zohran Mamdani ha prestato giuramento il primo di gennaio. KEYSTONE

Nel suo primo giorno da sindaco di New York, dopo aver giurato sul Corano, Zohran Mamdani finisce nel mirino di Israele e di parte della comunità ebraica per aver cancellato una serie di misure emanate dal suo predecessore Eric Adams contro l'antisemitismo.

Keystone-SDA SDA

Tra queste anche un ordine per adottare la definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), che equipara alcune forme di critica a Israele, come l'opposizione al carattere etnicamente ebraico dello Stato, all'antisemitismo.

Mamdani ha revocato anche il provvedimento che vietava alle agenzie cittadine di perseguire politiche economiche punitive come boicottaggi, disinvestimenti e sanzioni contro Israele.

Un altro ordine annullato incaricava il commissario della polizia di New York di valutare proposte per regolamentare le attività di protesta in prossimità dei luoghi di culto, dopo le manifestazioni davanti ad una sinagoga dell'Upper East Side che ospitava un evento a favore dell'immigrazione in Israele e che avevano suscitato accuse di antisemitismo. Il neo primo cittadino ha invece mantenuto l'ufficio per la lotta all'antisemitismo.

In molti non gradiscono

Immediata la reazione del ministero degli esteri israeliano: «Già nel suo primissimo giorno da sindaco di New York, Mamdani mostra il suo vero volto: elimina la definizione Ihra di antisemitismo e rimuove le restrizioni al boicottaggio di Israele. Questa non è leadership. È benzina antisemita gettata su un fuoco acceso».

Critiche anche da alcuni leader ebraici di orientamento conservatore ed esponenti politici repubblicani, come la consigliera comunale Inna Vernikov: «Gli antisemiti filo-Hamas incoraggiati» dal sindaco «stanno arrivando!», ha scritto sui social.

William Daroff, ceo della Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, ha definito la mossa di Mamdani «un indicatore preoccupante della direzione in cui sta conducendo la città, a un solo giorno dall'inizio del suo mandato».

Anche in Italia c'è chi s'indigna

Reazioni anche in Italia, dove il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Maurizio Gasparri, definisce «davvero preoccupante l'esordio del nuovo sindaco di New York», che «giura sul Corano, inneggia all'economia collettiva e attacca l'economia privata, ma soprattutto rivede le dichiarazioni di principio contro l'antisemitismo».

Gli ha fatto eco Ivan Scalfarotto, senatore e responsabile Esteri di Italia Viva: «Non mi pare un grande inizio. È un segnale preoccupante: per una certa sinistra, colpire in modo selettivo la comunità ebraica sembra contare più delle politiche sociali con cui si sono vinte le elezioni».

La lotta all'antisemitismo «sarà presa sul serio»

In realtà tra i primi ordini firmati da Mamdani alcuni riguardano proprio alcune delle sue politiche sociali, come proteggere gli inquilini e costruire nuove abitazioni.

La definizione ampia di antisemitismo dell'Ihra è da tempo oggetto di dibattito, che si è intensificato man mano che alcuni gruppi ebraici hanno sollecitato governi e altre istituzioni ad adottarla o codificarla, sullo sfondo dell'aumento degli episodi di antisemitismo. Altri gruppi, compresi quelli ebraici di orientamento progressista, hanno però contestato il modo in cui questo quadro equipara alcune critiche a Israele all'odio verso il popolo ebraico.

In ogni caso nel suo discorso di insediamento Mamdani è stato attento a rassicurare gli ebrei newyorkesi (parte dei quali lo ha sostenuto), chiedendo «Dove altro potrebbe un ragazzo musulmano come me crescere mangiando bagel e lox?». E quando ha prestato giuramento sul Corano, ad officiarlo era un ebreo newyorkese, il senatore Bernie Sanders, presenti anche leader religiosi ebrei che non avevano sostenuto Mamdani durante la sua campagna elettorale. Inoltre ha ribadito la promessa di proteggere e celebrare gli ebrei. E, cosa più importante, ha mantenuto l'ufficio per la lotta all'antisemitismo: «È una questione che prendiamo molto sul serio», ha garantito.