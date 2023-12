Gli osservatori ritengono che Biden stia incontrando difficoltà a convincere parte della base degli elettori democratici che si sono sentiti traditi dalla sua leadership. (Foto d'archivio) Keystone

La Casa Bianca è sempre più frustrata dai sondaggi che indicano il presidente Usa Joe Biden dietro a Donald Trump, e dall'attenzione che i media dedicano al tema.

Secondo indiscrezioni, il presidente ha di recente riunito il suo staff per discutere dei sondaggi e di come cambiare il messaggio della campagna elettorale per renderlo più efficace.

Gli osservatori ritengono che Biden stia incontrando difficoltà a convincere parte della base degli elettori democratici che avevano fiducia in lui ma si sono sentiti traditi dalla sua leadership. La guerra fra Israele e Hamas è un altro dei fattori che sta pesando su Biden.

SDA