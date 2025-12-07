  1. Clienti privati
USA Cresce frustrazione su Noem, Trump potrebbe sostituirla

SDA

7.12.2025 - 20:38

La segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem potrebbe presto essere sostituita. (foto d'archivio)
Keystone

Donald Trump sta valutando di sostituire Kristi Noem alla guida del Dipartimento per la sicurezza nazionale, quello che sta attuando la stretta all'immigrazione tanto voluta dal presidente.

Keystone-SDA

07.12.2025, 20:38

Lo riportano alcuni medi americani, sottolineando che Noem potrebbe finire in un rimpasto di fine anno.

Diversi all'interno dell'amministrazione sarebbero frustrati infatti da Noem e, soprattutto, dal suo consigliere Corey Lewandoski.

Fra i nomi in circolazione per sostituirla c'è quello del governatore della Virginia Glenn Youngkin.

