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Stati Uniti Il medico della Casa Bianca: «Trump continua a godere di ottima salute»

SDA

30.5.2026 - 08:01

Secondo il referto medico Donald Trump «è pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di commander-in-chief e di capo di Stato».
Secondo il referto medico Donald Trump «è pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di commander-in-chief e di capo di Stato».
Keystone

Il presidente americano Donald Trump gode di «ottima salute». Lo riferisce, in un promemoria diffuso venerdì sera il medico della Casa Bianca Sean Barbabella, in merito all'esito dei controlli semestrali del quasi 80enne, tenuti all'inizio della settimana.

Keystone-SDA

30.05.2026, 08:01

30.05.2026, 08:33

«Il presidente Trump continua a godere di ottima salute, dimostrando un solido funzionamento cardiaco, polmonare, neurologico e fisico generale», ha rilevato Barbabella, capitano della Marina, aggiungendo che «è pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di commander-in-chief e di capo di Stato».

Trump si è sottoposto martedì a una visita medica effettuata presso il Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, alle porte di Washington, nel Maryland.

Il presidente, che il 14 giugno compirà 80 anni, ha riferito al termine dei controlli effettuati che i risultati sono stati «perfetti», in base a quanto postato sulla sua rete sociale Truth.

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Il referto di Barbabella riferisce che Trump si è sottoposto a una TAC e ad altri esami di diagnostica per immagini cardiaca, oltre a screening oncologici e a ulteriori accertamenti preventivi eseguiti da un'equipe di ben 22 specialisti.

Il presidente è risultato pesare 238 libbre (108 chilogrammi), con un aumento di 14 libbre (6 kg) rispetto alla visita medica di aprile del 2025. I suoi medici gli hanno fornito indicazioni sull'alimentazione, sull'attività fisica e sulla riduzione del peso corporeo, concludendo tuttavia che le sue «prestazioni cognitive e fisiche sono eccellenti».

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