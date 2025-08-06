  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Washington mettono all'asta yacht da 325 milioni di un oligarca russo

SDA

6.8.2025 - 20:44

L'Amadea si trova ormeggiato a San Diego.
L'Amadea si trova ormeggiato a San Diego.
Keystone

Gli Usa mettono all'asta il superyacht di lusso Amadea da 325 milioni di dollari sequestrato all'oligarca russo Suleiman Kerimov: è la prima vendita del genere dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

Keystone-SDA

06.08.2025, 20:44

06.08.2025, 22:19

L'asta, che si chiuderà il 10 settembre, arriva mentre Donald Trump cerca di aumentare la pressione sul presidente russo Vladimir Putin affinché ponga fine alla guerra.

Gli Stati Uniti hanno affermato che stanno collaborando con gli alleati per fare pressione sugli oligarchi russi, alcuni dei quali sono vicini a Putin e i cui superyacht sono stati sequestrati, per cercare di costringerlo a fermare la guerra.

Lo yacht, lungo 106 metri, è stato posto sotto sigilli tre anni fa e attualmente è ormeggiato a San Diego, in California.

I più letti

Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà
Ecco qual è stata la rotta aerea più trafficata al mondo nel 2024
Due turisti rapinati dell'orologio di lusso in centro a Milano
Lucio Corsi sulle orme di Bob Dylan? «I paesaggi di Locarno mi ispirano»

Altre notizie

Vertenza commerciale. Dazi USA: Keller-Sutter e Parmelin sono al Dipartimento di Stato

Vertenza commercialeDazi USA: Keller-Sutter e Parmelin sono al Dipartimento di Stato

Lutto. È morto il re delle sfide estreme Felix Baumgartner

LuttoÈ morto il re delle sfide estreme Felix Baumgartner

Medio Oriente. Gaza: raid di Israele su sito distribuzione acqua, 6 bimbi morti

Medio OrienteGaza: raid di Israele su sito distribuzione acqua, 6 bimbi morti