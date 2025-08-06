L'Amadea si trova ormeggiato a San Diego. Keystone

Gli Usa mettono all'asta il superyacht di lusso Amadea da 325 milioni di dollari sequestrato all'oligarca russo Suleiman Kerimov: è la prima vendita del genere dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

Keystone-SDA SDA

L'asta, che si chiuderà il 10 settembre, arriva mentre Donald Trump cerca di aumentare la pressione sul presidente russo Vladimir Putin affinché ponga fine alla guerra.

Gli Stati Uniti hanno affermato che stanno collaborando con gli alleati per fare pressione sugli oligarchi russi, alcuni dei quali sono vicini a Putin e i cui superyacht sono stati sequestrati, per cercare di costringerlo a fermare la guerra.

Lo yacht, lungo 106 metri, è stato posto sotto sigilli tre anni fa e attualmente è ormeggiato a San Diego, in California.