Joe Biden sarebbe sempre più furibondo con Benyamin Netanyahu per la campagna militare israeliana a Gaza e con i suoi collaboratori, secondo quanto riferisce la NBC, si sarebbe lasciato andare anche ad insulti verso il premier israeliano.

A volte, riporta l'emittente americana, Biden si riferisce a Netanyahu semplicemente come «quel ragazzo» mentre in almeno tre recenti occasioni lo ha definito «uno stronzo», riferisce NBC News.

Sollecitato su questo, il Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense ha smentito, affermando che nonostante alcuni disaccordi i due hanno una «relazione decennale rispettosa in pubblico e in privato».

