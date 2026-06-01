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Medio Oriente Gli Stati Uniti: «Nel fine settimana attacchi in autodifesa contro dei siti iraniani»

SDA

1.6.2026 - 07:28

Gli attacchi hanno colpito anche l'isola di Qeshm. (Foto d'archivio)
Gli attacchi hanno colpito anche l'isola di Qeshm. (Foto d'archivio)
Keystone

«Questo fine settimana, il Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull'isola di Qeshm». Lo scrive il CentCom su X.

Keystone-SDA

01.06.2026, 07:28

01.06.2026, 07:55

«Gli attacchi, mirati e controllati, si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava su acque internazionali».

«I caccia statunitensi – si legge ancora – hanno risposto prontamente eliminando le difese aeree iraniane, una stazione di controllo a terra e due droni d'attacco che rappresentavano una chiara minaccia per le navi in transito nelle acque regionali. Nessun militare americano è rimasto ferito. Il CentCom continuerà a proteggere le risorse e gli interessi degli Stati Uniti in risposta all'ingiustificata aggressione iraniana durante il cessate il fuoco in corso».

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