Gli attacchi hanno colpito anche l'isola di Qeshm. (Foto d'archivio) Keystone

«Questo fine settimana, il Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull'isola di Qeshm». Lo scrive il CentCom su X.

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«Gli attacchi, mirati e controllati, si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava su acque internazionali».

«I caccia statunitensi – si legge ancora – hanno risposto prontamente eliminando le difese aeree iraniane, una stazione di controllo a terra e due droni d'attacco che rappresentavano una chiara minaccia per le navi in transito nelle acque regionali. Nessun militare americano è rimasto ferito. Il CentCom continuerà a proteggere le risorse e gli interessi degli Stati Uniti in risposta all'ingiustificata aggressione iraniana durante il cessate il fuoco in corso».