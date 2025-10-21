  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Nessun piano per incontro Trump-Putin nell'immediato

SDA

21.10.2025 - 19:19

L'ultimo incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, lo scorso 15 agosto, in Alaska
L'ultimo incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, lo scorso 15 agosto, in Alaska
Keystone

Non ci sono piani per un incontro «nell'immediato futuro» tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

Keystone-SDA

21.10.2025, 19:19

21.10.2025, 19:22

Lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, pochi giorni dopo che Trump aveva proposto un altro vertice con la sua controparte russa. Lo riferisce la Reuters sul suo sito.

Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov non hanno in programma di incontrarsi di persona, ha affermato il funzionario, definendo la loro chiamata di lunedì «produttiva».

I più letti

Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Con il principe Andrea fuori dai giochi, Eugenie e Beatrice salvano l’onore dei Windsor
Ecco come Trump cerca di raccogliere denaro in Svizzera
Il Lugano domina lo Zurigo, Ambrì bacchettato dal Berna
Perché Elon Musk ha così tanti soldi?

Altre notizie

Nonostante il divieto. Ecco come Trump cerca di raccogliere denaro in Svizzera

Nonostante il divietoEcco come Trump cerca di raccogliere denaro in Svizzera

Guerra in Ucraina. Niente incontro Trump-Putin a breve. Mosca dice no alla tregua

Guerra in UcrainaNiente incontro Trump-Putin a breve. Mosca dice no alla tregua

Medio Oriente. Tregua a Gaza, pressing americano su Netanyahu e Hamas: «L'accordo deve tenere»

Medio OrienteTregua a Gaza, pressing americano su Netanyahu e Hamas: «L'accordo deve tenere»