  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Il numero due dell'FBI annuncia: «A gennaio lascio l'incarico»

SDA

18.12.2025 - 07:09

Dan Bongino in una foto recente.
Dan Bongino in una foto recente.
Keystone

Il numero due dell'Fbi Dan Bongino annuncia che lascerà l'incarico in gennaio. In un post su X, Bongino ringrazia Donald Trump, la ministra della Giustizia Pam Bondi e il direttore dell'Fbi Kash Patel per aver avuto l'opportunità di servire il Paese.

Keystone-SDA

18.12.2025, 07:09

18.12.2025, 07:36

Ex agente della polizia di New York e del Secret Service divenuto podcaster e commentatore di destra, Bongino è un fedelissimo di Donald Trump.

Nel 'Dan Bongino Show', il suo popolare podcast, ha cavalcato più volte negli anni la tesi della Big Lie, cioè la grande bugia delle elezioni rubate del 2020 e difeso a spada tratta Trump dalle indagini avviate nei suoi confronti, in particolare quelle dell'Fbi sulle carte segrete a Mar-a-Lago architettate – a suo avviso – dall'amministrazione Biden.

I più letti

Caos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
Ecco cosa devi sapere su questi nove miglioramenti per il tuo iPhone
È morta a soli 45 anni Rachael Carpani, attrice di «N.C.I.S: Los Angeles»

Altre notizie

Fine della saga. Jared Isaacman confermato alla guida della NASA

Fine della sagaJared Isaacman confermato alla guida della NASA

Guerra in Ucraina. «Funzionari di Stati Uniti e Russia si vedono a Miami nel fine settimana»

Guerra in Ucraina«Funzionari di Stati Uniti e Russia si vedono a Miami nel fine settimana»

Cina su tutte le furie?. Via libera degli Stati Uniti alla vendita di armi a Taiwan per 11 miliardi di dollari

Cina su tutte le furie?Via libera degli Stati Uniti alla vendita di armi a Taiwan per 11 miliardi di dollari