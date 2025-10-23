  1. Clienti privati
Guerra Nuove sanzioni USA contro Mosca, annullato l'incontro con Putin

SDA

23.10.2025 - 07:19

Mark Rutte e Donald Trump alla Casa Bianca.
Mark Rutte e Donald Trump alla Casa Bianca.
Keystone

Gli Usa anno annunciato nuove sanzioni contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil. «Sono state causate dal rifiuto di Vladimir Putin di mettere fine a una guerra senza senso», si legge nella nota dell'amministrazione americana.

Keystone-SDA

23.10.2025, 07:19

23.10.2025, 08:08

Donald Trump continua ad assicurare che la guerra in Ucraina sarà «risolta». In un bilaterale con il segretario generale della Nato nello Studio Ovale ha ribadito che pensava «fosse più facile del Medio Oriente».

«Ho pensato che fosse il momento giusto per nuove sanzioni contro la Russia», ha detto Trump a Mark Rutte nello Studio Ovale. «Putin e Zelensky vogliono la pace», ha ribadito. «Spero che le enormi sanzioni contro la Russia durino poco».

«Ho cancellato l'incontro con Putin, non saremmo arrivati dove volevo arrivare», ha detto ancora Trump. «Lo incontrerò in futuro», ha aggiunto.

Rutte: Nato vuole fine guerra

«Ciò che la Nato sta facendo è cercare collettivamente di sostenere l'Ucraina in questa lotta. Ma ovviamente tutti noi vogliamo che questa guerra finisca. Il mese scorso, ad esempio, i russi hanno perso oltre 20.000 persone. Quindi questo non è sostenibile», ha poi detto Rutte parlando con i giornalisti alla Casa Bianca dopo l'incontro con Donald Trump.

«E anche gli ucraini, ovviamente, soffrono molto oggi. Abbiamo visto missili russi colpire un asilo in Ucraina e ferire gravemente delle persone. Tutto questo è estremamente triste e deve finire», ha aggiunto il segretario della Nato.

«Sono assolutamente convinto che, con una pressione costante, riusciremo a trovare un punto d'incontro per concordare un cessate il fuoco, e che ci saranno altri colloqui, come avete visto nelle ultime due settimane», ha concluso,

