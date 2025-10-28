  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensioni Nuovi raid USA contro le «navi della droga» nel Pacifico

SDA

28.10.2025 - 16:29

Il ministro della difesa statunitense ha indicato che gli attacchi hanno provocato la morte di quattordici persone. (Immagine d'archivio del 23 ottobre)
Il ministro della difesa statunitense ha indicato che gli attacchi hanno provocato la morte di quattordici persone. (Immagine d'archivio del 23 ottobre)
Keystone

Il Pentagono ha indicato di aver effettuato tre nuovi raid contro quattro navi sospettate di trasportare droga nell'Oceano Pacifico orientale.

Keystone-SDA

28.10.2025, 16:29

28.10.2025, 16:42

Gli attacchi hanno causato la morte di quattordici persone. «Il Dipartimento (della difesa statunitense) ha trascorso oltre vent'anni a difendere altri paesi», ha scritto il segretario della guerra (secondo la denominazione secondaria prevista da un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump) Pete Hegseth in un messaggio sulla rete sociale X pubblicando video degli attacchi.

«Ora, stiamo difendendo la nostra. Questi narcoterroristi hanno ucciso più americani (del movimento islamista) di Al-Qaeda, e saranno trattati allo stesso modo. Li rintracceremo e li uccideremo».

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»
Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»

Altre notizie

USA-Giappone. Trump e il primo ministro nipponico Takaichi siglano accordi per la «Nuova età oro»

USA-GiapponeTrump e il primo ministro nipponico Takaichi siglano accordi per la «Nuova età oro»

Guerra in Ucraina. Lavrov conferma: «Non abbiamo intenzione di attaccare Paesi Nato e Ue», Zelensky chiede denaro all'Europa

Guerra in UcrainaLavrov conferma: «Non abbiamo intenzione di attaccare Paesi Nato e Ue», Zelensky chiede denaro all'Europa

Stati Uniti. Trump presenta l'appello contro la condanna per i pagamenti a Stormy Daniels

Stati UnitiTrump presenta l'appello contro la condanna per i pagamenti a Stormy Daniels