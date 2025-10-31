  1. Clienti privati
Medio Oriente «Gli Stati Uniti hanno offerto ad Hamas l'uscita dalle aree controllate da Israele»

SDA

31.10.2025 - 07:01

Tank israeliani nelle vicinanze della Striscia.
Tank israeliani nelle vicinanze della Striscia.
Keystone

Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a Gaza a quelle controllate dal gruppo. Lo riporta Axios citando alcune fonti.

Keystone-SDA

31.10.2025, 07:01

31.10.2025, 08:01

La proposta americana è stata consegnata ad Hamas mercoledì dai mediatori dell'Egitto e del Qatar e punta a stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza. Pur esprimendo pubblicamente il proprio appoggio per gli ultimi raid di Israele, il presidente americano Donald Trump dietro le quinte si sarebbe lamentato, definendo l'attacco sproporzionato.

