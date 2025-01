Il feretro del presidente democratico nella camera ardente allestita a Capitol Hill. (Foto archivio) Keystone

Ai funerali di Stato di Jimmy Carter, che si svolgono nella National Cathedral di Washington, Donald Trump si unirà agli altri quattro presidenti in vita, trovandosi al fianco dell'uscente Joe Biden, Bill Clinton, George W. Bush e del suo predecessore Barack Obama.

È la prima volta dal 2018, dai funerali di George H. W. Bush, che i cinque presidenti americani in vita si ritrovano tutti insieme.

Trump è sempre stato un outsider del circolo dei presidenti – al quale dopo la morte di Carter, appartengono anche George Bush e Bill Clinton – e durante il suo primo mandato ha disertato diversi funerali, tra i quali quello del senatore repubblicano John McCain, suo grande avversario, e dell'ex first lady Barbara Bush, del leader del movimento per i diritti civili, il deputato democratico John Lewis, a cui hanno partecipato gli ex inquilini della Casa Bianca.

Trump, che ieri insieme alla moglie Melania ha reso omaggio al feretro del presidente democratico nella camera ardente allestita a Capitol Hill, dopo la scomparsa di Carter il 29 dicembre ha diffuso una dichiarazione in cui ha lodato l'eredità del 39esimo presidente affermando che ha migliorato la vita di tutti gli americani.

Carter aveva votato per Harris

«A me piaceva, non ero d'accordo con la sua politica, pensava che rinunciare al canale di Panama fosse una cosa buona, questo penso che gli è costato la rielezione, questo e gli ostaggi», ha detto parlando di Carter durante la conferenza stampa di martedì scorso in cui ha rilanciato le minacce di riprendere il controllo del canale.

Nei giorni scorsi, Trump ha duramente criticato l'ordine dato di Biden di tenere le bandiere a mezz'asta per 30 giorni in memoria di Carter – una misura che rientra nel protocollo per le cerimonie funebri dei presidenti – affermando che questa misura avrà un impatto sul suo insediamento. «Nessuno vuole questa cosa, nessun americano può essere felice di questo, vediamo cosa succede», ha detto.

La scorsa estate Chip Carter aveva detto che il padre, malato terminale da tempo, alla domanda se stesse cercando di vivere per compiere 100 anni, aveva risposto: «No, sto cercando di rimanere in vita per votare per Kamala Harris». E l'anziano ex presidente, che il primo ottobre aveva compiuto 100 anni, il 16 ottobre ha votato per posta per la candidata democratica poi sconfitta a novembre da Trump.