  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Ok del Pentagono ai Tomahawk per Kiev: «Ma deciderà Trump»

SDA

31.10.2025 - 18:45

Lancio di un missile Tomahawk nel marzo del 2023 nel Mediterraneo.
Lancio di un missile Tomahawk nel marzo del 2023 nel Mediterraneo.
Keystone

Il Pentagono ha dato il via libera alla Casa Bianca per fornire all'Ucraina missili a lungo raggio Tomahawk dopo aver valutato che ciò non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi, lasciando la decisione finale nelle mani del presidente Donald Trump

Keystone-SDA

31.10.2025, 18:45

31.10.2025, 19:00

Lo riferisce l'emittente televisiva Cnn citando tre funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della questione.

Trump ha dichiarato all'inizio di questo mese, durante un pranzo di lavoro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, che preferirebbe non fornire i missili all'Ucraina perché «non vogliamo cedere ciò di cui abbiamo bisogno per proteggere il nostro paese».

Lo Stato maggiore congiunto ha informato la Casa Bianca della sua valutazione all'inizio di questo mese, poco prima dell'incontro tra Trump e Zelensky, che ha insistito affinché i missili colpissero in modo più efficace gli impianti petroliferi ed energetici nelle profondità della Russia. I Tomahawk hanno una gittata di circa 1600 chilometri.

I più letti

Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Queste maschere terrificanti sono molto più di quanto si pensi
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Può un socialista nato in Africa governare la città più ricca del mondo?
Il culto Rolex: marketing, mito e una narrazione senza tempo

Altre notizie

Germania. Nella Cdu corrente per bloccare collaborazione con Afd

GermaniaNella Cdu corrente per bloccare collaborazione con Afd

USA. Trump cambia linea sui test atomici: «Solo se li faranno anche gli altri»

USATrump cambia linea sui test atomici: «Solo se li faranno anche gli altri»

Paesi Bassi. Trionfo di Jetten al fotofinish. Fermata l'ascesa dell'ultradestra di Wilders

Paesi BassiTrionfo di Jetten al fotofinish. Fermata l'ascesa dell'ultradestra di Wilders