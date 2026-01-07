SicurezzaGli USA sequestrano le petroliere Bella e Sophia per violazioni delle sanzioni
SDA
7.1.2026 - 15:35
Il Comando Europeo degli Stati Uniti ha annunciato su X che, «insieme al Dipartimento di Giustizia e al Dipartimento della Sicurezza Interna, in coordinamento con il Dipartimento della Difesa, di aver sequestrato la M/V Bella 1.
«L'imbarcazione (nota anche con il nome di Marinera) – prosegue il post – è stata sequestrata per violazioni delle sanzioni statunitensi nell'Atlantico settentrionale in base a un mandato emesso da un tribunale federale degli Stati Uniti, dopo essere stata tracciata dalla Uscgc Munro, unità della Guardia Costiera degli Stati Uniti».
«Questo sequestro – spiega il comando europeo degli Stati Uniti – dà attuazione alla proclamazione del presidente degli Stati Uniti che prende di mira le navi sanzionate che minacciano la sicurezza e la stabilità dell'Emisfero Occidentale. L'operazione è stata condotta dalle componenti del Dipartimento della Sicurezza Interna (Dhs) con il supporto del Dipartimento della Difesa, dimostrando un approccio integrato di tutto il governo per la protezione del territorio nazionale».
Sequestrata anche la petrolieria Sophia nei Caraibi
Nel frattempo il Comando Meridionale degli Stati Uniti ha annunciato su X il sequestro di un'altra petroliera legata al Venezuela, dopo la M/V Bella 1, intercettata nell'Atlantico settentrionale.
«In un'operazione all'alba di questa mattina, il dipartimento della Difesa, in coordinamento con il dipartimento per la Sicurezza Interna, ha fermato una petroliera senza bandiera e soggetta a sanzioni, appartenente alla cosiddetta flotta oscura», si legge nel post.
«La nave intercettata, la M/T Sophia, operava in acque internazionali e svolgeva attività illecite nel Mar dei Caraibi. La Guardia Costiera americana la sta scortando negli Stati Uniti», aggiunge il comando meridionale.