«Penso con un alto grado di certezza che lo abbiamo in custodia»: il presidente statunitense Donald Trump ha voluto annunciare di persona l'arresto del presunto assassino del giovane attivista del movimento Make America Great Again (Maga, rendiamo di nuovo grande l'America) Charlie Kirk.

Tyler Robinson. (Utah Governor's Office via AP) AP

Keystone-SDA SDA

Era nelle mani dell'Fbi da ieri sera (givedì), ma il presidente ha atteso di essere intervistato il giorno dopo di prima mattina dall'emittente televisiva di Los Angeles (California) Fox News per rivelare al paese la svolta nelle indagini.

Non ha fatto il nome di Tyler R., un 22enne dello Utah, ma ha anticipato alcuni dettagli. Come il fatto che il sospetto è stato convinto dal padre a costituirsi, con il coinvolgimento di «una persona di fede, un ministro del culto».

Trump chiede la pena di morte

Quindi ha ringraziato lo «straordinario lavoro» delle forze dell'ordine, reso omaggio a Kirk – «per me era come un figlio, era un ragazzo brillante, mi ha aiutato con la rete sociale TikTok» tra i giovani elettori – e invocato la pena di morte per il suo assassino.

Una punizione reclamata da tutto il mondo Maga, che ieri sera ha tenuto una veglia nel parco di Orem, la città della Utah Valley University, teatro il giorno prima dell'attentato: centinaia di persone con cappellini rossi di Make America Great Again e bandiere americane che hanno pregato e osservato un minuto di silenzio.

«Lo abbiamo preso»

Poco dopo la ben coreografata intervista di Trump, le autorità hanno tenuto l'attesa conferenza stampa confermando l'arresto e fornendo altri dettagli.

«We got him», «lo abbiamo preso», ha esordito il governatore repubblicano dello Utah Spencer Cox, identificandolo come il 22enne Tyler R. e spiegando che l'arresto è avvenuto dopo che un suo familiare aveva contattato un amico (un membro del clero, secondo i media), che a sua volta aveva contattato lo sceriffo informandolo che il giovane aveva confessato ai genitori.

Secondo vari media, è stato il padre, un ex poliziotto, a riconoscere il figlio nelle foto dell'Fbi e a convincerlo a costituirsi, a circa 400 chilometri di distanza dal luogo del delitto.

La madre del giovane, ex studentessa della Utah Valley University, lavora per una società che si occupa di assistenza ai bambini disabili.

Per Tyler, «Kirk era pieno di odio e diffondeva odio»

Cox ha riferito che gli investigatori hanno esaminato le riprese video e hanno identificato Tyler R. mentre arrivava al campus in automobile alle 8.29, ora locale, del 10 settembre.

Quando lo hanno incontrato di persona ieri sera, indossava gli stessi abiti del filmato, tra cui una «semplice maglietta color bordeaux, pantaloncini chiari, un cappello nero con logo bianco e scarpe chiare».

Un familiare ha raccontato agli investigatori che Tyler era diventato «più politicizzato» negli ultimi anni e che, a una cena prima del 10 settembre, aveva menzionato che Kirk sarebbe andato alla Utah Valley University, spiegando che «non gli piacevano né lui né le opinioni che aveva». Per Tyler, «Kirk era pieno di odio e diffondeva odio».

Un fucile «unico»

Gli investigatori hanno interrogato il coinquilino dell'assassino, che ha mostrato loro dei messaggi tra lui e un account con il nome Tyler sull'applicazione di messaggistica Discord.

Nei messaggi, Tyler dichiarava la necessità di recuperare un fucile da un punto di consegna, lasciarlo in un cespuglio, sorvegliare l'area in cui il fucile era stato lasciato e di tenerlo avvolto in un asciugamano. Nei messaggi si parlava anche di incidere proiettili, di un mirino e del fatto che il fucile fosse «unico».

Una motivazione politica dietro il gesto?

Sui tre proiettili ancora nella canna del fucile ad alta potenza Mauser calibro 30-06, ritrovato in un bosco, sono state trovate varie frasi e insulti: «O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao» (la canzone dedicata ai partigiani italiani che combatterono i nazisti), «Hey fascist! Catch!» (Hei fascista, beccati questa) e «If you read this you are gay, Lmao» (se leggi questo sei gay, ah ah ah), suggerendo una motivazione politica dietro l'omicidio.

Tyler è incensurato ed era registrato per votare nel 2021 come «non affiliato» ad alcun partito politico.

Il governatore mormone dello Utah Cox, considerato un repubblicano moderato, ha ammonito che l'attentato a Kirk è «un attacco ai nostri ideali, alle fondamenta di chi siamo» e ha lanciato un appello all'unità.

Ma il paese resta spaccato e sembra che non ci sia nessuno in grado di abbassare la tensione evitando l'escalation della violenza politica.