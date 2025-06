Il sospettato Vance Boelter dopo l'arresto. KEYSTONE

La maggiore caccia all'uomo della storia del Minnesota si è conclusa. Dopo aver fatto perdere le sue tracce per oltre 48 ore, l'omicida di Minneapolis è stato catturato non lontano dalla sua abitazione. In un'operazione rocambolesca che ha coinvolto più di 100 agenti, un elicottero, tecnologia a raggi infrarossi e droni, Vance Boelter è stato arrestato poco dopo le 21.00 di domenica, senza che venisse usata la forza.

Keystone-SDA SDA

Il cerchio si è stretto intorno al killer quando le autorità hanno trovato una sua seconda auto, una scoperta che ha permesso di circoscrivere le ricerche e facilitare il compito della polizia. Una volta individuato, le tracce di V. B. sono state seguite da un drone fino a quando gli agenti sono entrati in azione.

Il criminale è stato arrestato non lontano dalla sua abitazione a Green Isle, in Minnesota, ed è stato subito interrogato. Al momento, secondo indiscrezioni, non ha fornito motivazione per il suo gesto folle di aprire il fuoco contro due politici democratici locali in piena notte, presentandosi nelle loro abitazioni vestito da poliziotto.

70 possibili obiettivi

V. B. ha aperto il fuoco e ferito il senatore John Hoffman e sua moglie, che sono in via di recupero in ospedale. Poi ha bussato senza successo all'abitazione di altri due politici che, però, non erano in casa. Successivamente si è presentato a casa della deputata Melissa Hortman, che ha ucciso insieme al marito colpendo, nella sua rabbia, anche il cane, successivamente soppresso a causa delle ferite riportate.

Le prove rinvenute nell'auto di Boelter. KEYSTONE

Da casa di Hortman il killer è fuggito a piedi lasciando una sua auto parcheggiata nel vialetto. All'interno la polizia ha trovato almeno tre fucili d'assalto AK-47 e una pistola, oltre che a un elenco di 70 nomi di possibili obiettivi, quasi tutti politici democratici o sostenitori del diritto di aborto.

Le rivelazioni del coinquilino

Pur dicendosi fiduciosa che abbia agito da solo, la polizia sta indagando per verificare se altri siano stati coinvolti nel suo piano. A questo proposito, gli agenti hanno interrogato un suo coinquilino e amico di lunga data, che ha raccontato che l'omicida era andato in Africa alcuni mesi fa nella speranza di avviare una società che si occupasse di sicurezza. Quando è rientrato ha accettato un lavoro che prevedeva l'estrazione di bulbi oculari da cadaveri per la donazione di organi.

L'amico ha parlato al killer per l'ultima volta venerdì sera intorno alle 19.00, quando lui era già a letto. Nulla lasciava presagire un gesto folle, ha precisato il coinquilino, descrivendo il criminale come una brava persona e difendendolo da coloro che tentano di dipingerlo come un esaltato di destra.

Stando alla testimonianza, Vance Boelte non parlava di politica e non aveva mai nominato le sue vittime, ma consultava il sito Infowars del cospirazionista Alex Jones e aveva votato per Donald Trump nel 2024.

La reazione di Waltz

Il killer è stato portato al carcere della contea di Hennepin ed è stato incriminato a livello federale con diverse accuse per le quali rischia la pena di morte.

Il governatore del Minnesota Tim Walz, democratico, ha tirato un sospiro di sollievo dopo la cattura e poi ha esortato gli americani a ribellarsi a una normalità di violenza politica. «Non possiamo diventare insensibili. Siamo un paese diviso. Il modo per risolvere i problemi – ha detto l'ex candidato alla vicepresidenza della candidata democratica Kamala Harris – non è l'odio, ma è l'umiltà, la grazia e la civiltà».