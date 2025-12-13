Medio OrienteUSA presto a Doha con 25 Paesi per pianificare la Forza per la pace a Gaza
SDA
13.12.2025 - 08:41
Martedì 16 dicembre gli Stati Uniti ospiteranno a Doha una conferenza con i Paesi partner per pianificare la Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) per Gaza. Lo riporta il sito di Reuters citando due funzionari statunitensi.
Secondo Reuters più di 25 Paesi invieranno rappresentanti alla conferenza, nella quale ci saranno incontri sulla struttura di comando e altre questioni relative alla forza di Gaza.