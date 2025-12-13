  1. Clienti privati
Medio Oriente USA presto a Doha con 25 Paesi per pianificare la Forza per la pace a Gaza

SDA

13.12.2025 - 08:41

La gente sta tornando a Gaza, ma la situazione è ancora instabile.
Keystone

Martedì 16 dicembre gli Stati Uniti ospiteranno a Doha una conferenza con i Paesi partner per pianificare la Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) per Gaza. Lo riporta il sito di Reuters citando due funzionari statunitensi.

Keystone-SDA

13.12.2025, 08:41

13.12.2025, 09:08

Secondo Reuters più di 25 Paesi invieranno rappresentanti alla conferenza, nella quale ci saranno incontri sulla struttura di comando e altre questioni relative alla forza di Gaza.

