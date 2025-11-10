Si intravvede una fine dello shutdown del governo americano, che sta attualmente durando da 41 giorni ed è diventato il più lungo nella storia americana. (immagine d'archivio) Keystone

È stato raggiunto un accordo bipartisan al Senato per finanziare il governo federale fino al 30 gennaio e mettere fine allo shutdown. Lo ha riferito la CNN citando fonti informate. In base all'intesa, il voto sull'Obamacare è stato scorporato e avverrà a dicembre.

I senatori americani, secondo diversi media statunitensi, hanno raggiunto un accordo volto a porre fine alla paralisi di bilancio, che, giunta addirittura a 40 giorni, blocca parte dei servizi pubblici, con migliaia di dipendenti in cassa integrazione, disguidi per il traffico aereo con la cancellazione di centinaia di voli e altri problemi, soprattutto nel settore degli aiuti sociali.

I rappresentanti repubblicani e democratici hanno raggiunto un'intesa provvisoria che consentirà il finanziamento del Governo federale fino alla fine del mese di gennaio 2026, secondo quanto riportato in particolare da CNN e Fox News.

«Sembra che ci stiamo avvicinando alla fine dello shutdown», ha dichiarato alla stampa poche ore fa il presidente Donald Trump, rientrato alla Casa Bianca dopo aver trascorso il fine settimana nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida.

Dopo l’eventuale approvazione al Senato, il testo dovrà ancora passare alla Camera dei rappresentanti, prima di essere sottoposto al presidente per la firma.

Cosa prevede l'accordo?

L'accordo bipartisan raggiunto al Senato americano prevede anche una misura alla quale i democratici tenevano particolarmente: la riassunzione dei dipendenti federali licenziati durante lo shutdown. E stabilisce, inoltre, che gli impiegati in congedo forzato ricevano una retribuzione retroattiva.

L'intesa poi dovrebbe consentire di rifinanziare il programma di aiuti alimentari che sostiene 42 milioni di americani e i cui pagamenti sono stati interrotti dal blocco del bilancio.

Il disegno di legge di spesa a breve termine impedisce all'Ufficio di Gestione e Bilancio di attuare ulteriori licenziamenti di massa fino al 30 gennaio.

Dal canto suo, il leader della minoranza democratica al Senato americano, Chuck Schumer, ha dichiarato che voterà contro il piano bipartisan per mettere fine allo shutdown, ha riportato la CNN. Anche il senatore democratico Brian Schatz ha dichiarato che si opporrà.