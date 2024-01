Miliziani tribali fedeli agli Houthi. (Immagine d'archivio del 25 gennaio) Keystone

Gli Stati Uniti hanno compiuto un raid contro un sito degli Houthi nello Yemen, dopo che i ribelli sciiti filoiraniani hanno rivendicato un attacco missilistico nel Mar Rosso contro una petroliera britannica, che ha subito un incendio.

Lo ha annunciato il Centcom: «Alle 03.45 locali (le 01.45 in Svizzera) il Comando militare statunitense nel Medio Oriente (Centcom) ha condotto un attacco aereo contro un missile antinave degli Houthi che si apprestava a essere lanciato sul Mar Rosso», si legge in un comunicato, che descrive il missile dei ribelli yemeniti come una «minaccia imminente» per le navi commerciali e militari della zona.

SDA