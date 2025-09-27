  1. Clienti privati
Ecco perché Gli Stati Uniti revocano il visto al presidente colombiano Petro

SDA

27.9.2025 - 08:01

Il presidente colombiano Gustavo Petro s
Keystone

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato su X di voler revocare il visto al presidente colombiano Gustavo Petro che ieri ha preso parte a una manifestazione a favore di Gaza a New York.

27.09.2025, 08:01

27.09.2025, 09:19

«Oggi il presidente colombiano Gustavo Petro si è fermato in una strada di New York e ha chiesto ai militari americani di disobbedire agli ordini incitando alla violenza – si legge nel post -. Revocheremo il visto a Petro a causa delle sue azioni sconsiderate e provocatorie».

In precedenza, il presidente colombiano ha partecipato a una manifestazione pro propalestinese a New York, chiedendo l'arresto del premier israeliano Benyamin Netanyahu e annunciando l'intenzione di proporre all'Onu la creazione di un «Esercito della Salvezza del mondo» con l'obiettivo di «liberare la Palestina». Lo ha reso noto Infobae.

«Presenteremo all'Assemblea Generale una risoluzione che ordini la costituzione di un esercito di liberazione mondiale, con la prima missione di salvare la Palestina», ha dichiarato Petro davanti ai manifestanti, aggiungendo di essere «pronto ad andare sul campo di battaglia».

La protesta è coincisa con il discorso di Netanyahu all'Onu, durante il quale la delegazione colombiana ha lasciato l'aula in segno di protesta, con la vicepresidente del Paese sudamericano, Francia Márquez, che ha alzato il pugno in segno di dissenso.

Il progetto di Petro ha già ricevuto l'appoggio di numerose personalità internazionali, tra cui spicca il nome del musicista britannico Roger Waters, cofondatore dei Pink Floyd.

