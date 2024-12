Il fratellastro di Khaled Meshaal (nella foto) era stato condannato a 20 anni di carcere negli Stati Uniti per aver finanziato Hamas. Keystone

Gli Stati Uniti hanno rilasciato ieri il fratellastro dell'alto funzionario di Hamas Khaled Meshaal da una prigione federale in Texas, dove era detenuto per una condanna a 20 anni di carcere per aver finanziato Hamas. Lo riferiscono i media arabi e quelli israeliani.

Keystone-SDA SDA

Mofid Abdul Qadir Meshaal era stato condannato nel 2009 ed è stato liberato in anticipo per buona condotta ma i media israeliani ipotizzano che il rilascio sia legato alle trattative in corso tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri nella Striscia di Gaza.