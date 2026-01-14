A titolo precauzionaleGli Stati Uniti ritirano parte del personale dalle basi in Medio Oriente
14.1.2026 - 15:17
Gli Stati Uniti stanno ritirando parte del personale da alcune basi chiave in Medio Oriente a titolo precauzionale a causa dell'aumento delle tensioni nell'area. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana con Reuters.
Lo spostamento segue la minaccia iraniana di colpire basi americane nella regione in caso di un attacco di Washington.