A titolo precauzionale Gli Stati Uniti ritirano parte del personale dalle basi in Medio Oriente

SDA

14.1.2026 - 15:17

Le tensioni con l'Iran hanno convinto gli Usa a ritirare parte del personale in Medio Oriente.
Keystone

Gli Stati Uniti stanno ritirando parte del personale da alcune basi chiave in Medio Oriente a titolo precauzionale a causa dell'aumento delle tensioni nell'area. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana con Reuters.

Keystone-SDA

14.01.2026, 15:17

14.01.2026, 15:20

Lo spostamento segue la minaccia iraniana di colpire basi americane nella regione in caso di un attacco di Washington.

