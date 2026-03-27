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Stati Uniti Rubio: «Fiducioso sulla riapertura dei negoziati con l'Iran»

SDA

27.3.2026 - 07:44

Marco Rubio (nell'immagine mentre parla con giornalisti poco prima della partenza per il G7) ha rimarcato che "sono stati compiuti progressi", dopo che questa settimana gli Stati Uniti hanno inviato a Teheran una bozza di proposta di pace.
Marco Rubio (nell'immagine mentre parla con giornalisti poco prima della partenza per il G7) ha rimarcato che "sono stati compiuti progressi", dopo che questa settimana gli Stati Uniti hanno inviato a Teheran una bozza di proposta di pace.
Keystone

Il segretario di Stato degli USA Marco Rubio ha espresso ieri la sua fiducia sulla riapertura dei negoziati con l'Iran, prima di partire per la Francia e per la ministeriale del G7.

Keystone-SDA

27.03.2026, 07:44

27.03.2026, 07:50

Rubio ha rimarcato che «sono stati compiuti progressi», dopo che questa settimana gli Stati Uniti hanno inviato a Teheran una bozza di proposta di pace.

«C'è un crescente flusso di energia che transita attraverso gli stretti. Non tanto quanto dovrebbe, ma il flusso ha subito un certo incremento», ha aggiunto l'ex senatore repubblicano della Florida.

«Dunque, ribadisco: vi sono stati alcuni progressi per quanto concerne lo scambio di messaggi. Si tratta tuttavia di un processo continuo e fluido, e non di una questione che intendiamo negoziare o discutere attraverso i media», ha concluso il segretario di Stato.

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