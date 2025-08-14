I due presidenti discuteranno di Ucraina, sicurezza internazionale ed economia. Keystone

L'incontro tra i presidenti russo Vladimir Putin e statunitense Donald Trump inizierà domani ad Anchorage, in Alaska (USA), alle 11.30 ora locale (le 21.30 in Svizzera).

Keystone-SDA SDA

Lo ha riferito il consigliere presidenziale russo per la politica estera Yuri Ushakov, citato dalle agenzie di Mosca.

Il Cremlino afferma che il vertice tra le due delegazioni, russa e statunitense, inizierà proprio con un incontro bilaterale tra Putin e Trump, «naturalmente con la partecipazione degli interpreti», riporta l'agenzia di stampa ufficiale russa Tass citando Ushakov. I due presidenti discuteranno di Ucraina e sicurezza internazionale.

Trump e Putin avranno anche «uno scambio di opinioni sullo sviluppo futuro della cooperazione bilaterale nel settore commerciale ed economico», che «ha un enorme potenziale, purtroppo finora non sfruttato», ha detto Ushakov.

Putin e Trump terranno una conferenza stampa congiunta dopo il vertice.

Con Putin, tre ministri e due consiglieri presidenziali faranno parte della delegazione russa. Insieme allo stesso Ushakov, saranno presenti il consigliere per gli investimenti stranieri Kirill Dmitriev e i ministri degli esteri Serghei Lavrov, della difesa Andrei Belousov e delle finanze Anton Siluanov.