Ancora scontri fra manifestanti e forze dell'ordine a Los Angeles Keystone

Le forze dell'ordine si sono scontrate con i dimostranti durante le proteste di Los Angeles , dove la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e «munizioni non letali» per disperdere grandi folle di persone.

Keystone-SDA SDA

Tutto il centro della città della California è stato dichiarato «zona di assembramento illegale». I dimostranti si sono radunati per respingere la repressione dell'immigrazione da parte di Donald Trump e il suo dispiegamento della guardia nazionale contro la volontà dei rappresentanti eletti dello Stato.

Ieri migliaia di abitanti di Los Angeles hanno invaso le strade intorno al municipio, al tribunale federale e a un centro di detenzione dove sono trattenuti i manifestanti arrestati giorni prima. Hanno anche bloccato un'importante autostrada.

Per gran parte della giornata, la folla è stata per lo più pacifica. Ma la tensione è esplosa più volte, con la polizia che ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti e granate stordenti nel tentativo di respingerli lungo le rampe di uscita dell'autostrada. Diversi veicoli a guida autonoma sono stati incendiati.

La decisione di Trump di inviare truppe della Guardia Nazionale a Los Angeles ha sconvolto l'America. Il governatore della California, Gavin Newsom, e altri governatori democratici negli Stati Uniti hanno duramente criticato la decisione, descrivendola come un «allarmante abuso di potere». Newsom ha affermato che il presidente ha «creato una crisi» e ha descritto la sua reazione come simile a quella di un «dittatore, non di un presidente». Ha esortato Trump a dimettersi e a revocare lo schieramento «illegale».

Invasori stranieri

«Non riesco a credere che i media stiano tornando a parlare di 'proteste per lo più pacifiche'. Queste sono rivolte di invasori stranieri che sventolano orgogliosamente le bandiere dei loro Paesi d'origine. Basta con queste sciocchezze», ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando i disordini.

Trump ha affermato domenica che le truppe inviate a Los Angeles avrebbero garantito «un ordine pubblico molto rigoroso», lasciando apparentemente aperta la possibilità di schierare soldati in altre città. «Avete gente violenta e non gliela lasceremo passare liscia», ha detto ai giornalisti. «Penso che assisteremo a un ordine pubblico molto rigoroso».

Rispondendo a una domanda sull'invocazione dell'Insurrection Act, Trump ha dichiarato: «Stiamo valutando la presenza di truppe ovunque. Non permetteremo che questo accada al nostro Paese».