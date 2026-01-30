Tentativo di aiutoSi finge un agente dell'Fbi con un tagliapizza e una forchetta da barbecue per liberare Mangione
30.1.2026 - 07:15
Armato con un tagliapizza e una forchetta da barbecue, si è finto un agente dell'Fbi e si è presentato in un carcere federale di Brooklyn affermando di avere un'ordinanza del tribunale per il rilascio di Luigi Mangione.
Mangione è il 27enne accusato di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, nel 2024 a New York. L'uomo è però stato arrestato, come riferisce il New York Times.
L'uomo, Mark Anderson, di Mankato, Minnesota, è stato incriminato presso il tribunale distrettuale federale di Brooklyn per essersi spacciato per un agente dell'Fbi e dovrebbe comparire in tribunale.
Secondo le persone a conoscenza dei fatti, Anderson stava cercando di liberare Mangione.
Stando alla denuncia, Anderson è arrivato al carcere intorno alle 18:50 di mercoledì e ha detto agli agenti penitenziari di essere un agente dell'Fbi con documenti «firmati da un giudice» che autorizzavano il rilascio di un detenuto.
Gli sono stati chiesti i documenti di identità e ha mostrato una patente di guida del Minnesota.
Poi, ha detto di essere armato e ha iniziato a lanciare documenti contro gli agenti penitenziari, documenti che, secondo la denuncia, riguardavano una causa contro il Dipartimento di Giustizia Usa.
Gli è stato trovato addosso un tagliapizza e una forchetta da barbecue. Anderson, secondo una delle persone informate sui fatti, lavorava in una pizzeria a New York.