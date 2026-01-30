Luigi Mangione gode di un ampio sostegno da parte di alcuni gruppi. Keystone

Armato con un tagliapizza e una forchetta da barbecue, si è finto un agente dell'Fbi e si è presentato in un carcere federale di Brooklyn affermando di avere un'ordinanza del tribunale per il rilascio di Luigi Mangione.

Keystone-SDA SDA

Mangione è il 27enne accusato di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, nel 2024 a New York. L'uomo è però stato arrestato, come riferisce il New York Times.

L'uomo, Mark Anderson, di Mankato, Minnesota, è stato incriminato presso il tribunale distrettuale federale di Brooklyn per essersi spacciato per un agente dell'Fbi e dovrebbe comparire in tribunale.

Secondo le persone a conoscenza dei fatti, Anderson stava cercando di liberare Mangione.

Ecco cosa è successo

Stando alla denuncia, Anderson è arrivato al carcere intorno alle 18:50 di mercoledì e ha detto agli agenti penitenziari di essere un agente dell'Fbi con documenti «firmati da un giudice» che autorizzavano il rilascio di un detenuto.

Gli sono stati chiesti i documenti di identità e ha mostrato una patente di guida del Minnesota.

Poi, ha detto di essere armato e ha iniziato a lanciare documenti contro gli agenti penitenziari, documenti che, secondo la denuncia, riguardavano una causa contro il Dipartimento di Giustizia Usa.

Gli è stato trovato addosso un tagliapizza e una forchetta da barbecue. Anderson, secondo una delle persone informate sui fatti, lavorava in una pizzeria a New York.

Più di un milione raccolto per Mangione

Dopo il suo arresto per l'omicidio di Brian Thompson, Mangione ha ricevuto un'ondata di sostegno.

Molte persone hanno contribuito al suo fondo per la difesa legale e gli hanno inviato lettere, libri e fotografie personali al carcere federale, il Metropolitan Detention Center di Brooklyn.

Il suo fondo per la difesa ha raccolto circa 1,4 milioni di dollari finora.