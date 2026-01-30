  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tentativo di aiuto Si finge un agente dell'Fbi con un tagliapizza e una forchetta da barbecue per liberare Mangione

SDA

30.1.2026 - 07:15

Luigi Mangione gode di un ampio sostegno da parte di alcuni gruppi.
Luigi Mangione gode di un ampio sostegno da parte di alcuni gruppi.
Keystone

Armato con un tagliapizza e una forchetta da barbecue, si è finto un agente dell'Fbi e si è presentato in un carcere federale di Brooklyn affermando di avere un'ordinanza del tribunale per il rilascio di Luigi Mangione.

Keystone-SDA

30.01.2026, 07:15

30.01.2026, 08:08

Mangione è il 27enne accusato di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, nel 2024 a New York. L'uomo è però stato arrestato, come riferisce il New York Times.

L'uomo, Mark Anderson, di Mankato, Minnesota, è stato incriminato presso il tribunale distrettuale federale di Brooklyn per essersi spacciato per un agente dell'Fbi e dovrebbe comparire in tribunale.

Secondo le persone a conoscenza dei fatti, Anderson stava cercando di liberare Mangione.

Omicidio del CEO di UnitedHealthcare. Il processo a Luigi Mangione inizierà a dicembre

Omicidio del CEO di UnitedHealthcareIl processo a Luigi Mangione inizierà a dicembre

Ecco cosa è successo

Stando alla denuncia, Anderson è arrivato al carcere intorno alle 18:50 di mercoledì e ha detto agli agenti penitenziari di essere un agente dell'Fbi con documenti «firmati da un giudice» che autorizzavano il rilascio di un detenuto.

Gli sono stati chiesti i documenti di identità e ha mostrato una patente di guida del Minnesota.

Poi, ha detto di essere armato e ha iniziato a lanciare documenti contro gli agenti penitenziari, documenti che, secondo la denuncia, riguardavano una causa contro il Dipartimento di Giustizia Usa.

Gli è stato trovato addosso un tagliapizza e una forchetta da barbecue. Anderson, secondo una delle persone informate sui fatti, lavorava in una pizzeria a New York.

Stati Uniti. La ministra della giustizia Bondi chiede la pena di morte per Mangione

Stati UnitiLa ministra della giustizia Bondi chiede la pena di morte per Mangione

Più di un milione raccolto per Mangione

Dopo il suo arresto per l'omicidio di Brian Thompson, Mangione ha ricevuto un'ondata di sostegno.

Molte persone hanno contribuito al suo fondo per la difesa legale e gli hanno inviato lettere, libri e fotografie personali al carcere federale, il Metropolitan Detention Center di Brooklyn.

Il suo fondo per la difesa ha raccolto circa 1,4 milioni di dollari finora.

USA. Fan di Mangione raccolgono 120'000 dollari per le spese legali

USAFan di Mangione raccolgono 120'000 dollari per le spese legali

I più letti

La discesa di Crans-Montana cancellata per condizioni troppo pericolose dopo diverse cadute
Da modello Venezuela alla guerra civile, ecco i 7 possibili scenari per l'Iran
Una giovane donna perde una gamba, ma l'Invalidità non vuole pagare per una protesi adeguata. Ecco perché
Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema
L'attore Alessandro Tersigni racconta la nascita prematura della figlia: «Ho avuto paura di perderla»

Altre notizie

Conflitti. Zelensky è scettico: «Non esiste un accordo con Mosca su una tregua»

ConflittiZelensky è scettico: «Non esiste un accordo con Mosca su una tregua»

Stati Uniti. Trump: «Pretti era un agitatore e forse un insurrezionalista»

Stati UnitiTrump: «Pretti era un agitatore e forse un insurrezionalista»

Guerra in Ucraina. L'annuncio di Trump: «Putin ha accettato la tregua per il gelo», mentre continuano le attività diplomatiche

Guerra in UcrainaL'annuncio di Trump: «Putin ha accettato la tregua per il gelo», mentre continuano le attività diplomatiche