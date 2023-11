Il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale John Kirby. Keystone

Non si è fatta attendere la replica di Washington alle parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui la presenza militare di Israele a Gaza si prolungherà anche dopo la fine della guerra.

Il portavoce del Dipartimento di Stato ha altrettanto chiaramente avvertito: «Gli Stati Uniti si oppongono alla rioccupazione di Gaza da parte di Israele. E non sostengono nessun trasferimento forzato di palestinesi fuori da Gaza».

«Il presidente Biden ritiene che la rioccupazione di Gaza da parte di Israele non sia la cosa giusta da fare», ha poi ribadito il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale John Kirby in un briefing. Kirby ha riferito che ci sono discussioni in corso con Israele sul futuro di Gaza dopo il conflitto, precisando che Hamas non può farne parte.

SDA