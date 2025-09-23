  1. Clienti privati
USA Smantellata rete di SIM che poteva minacciare l'Assemblea ONU a New York

SDA

23.9.2025 - 14:49

Il Secret Service americano ha sequestrato oltre 100'000 schede SIM.
Keystone

Il Secret Service americano ha dichiarato di aver smantellato una rete di oltre 100'000 schede SIM che avrebbero potuto danneggiare la rete di telecomunicazioni di New York prima dell'Assemblea generale dell'ONU.

Keystone-SDA

23.09.2025, 14:49

23.09.2025, 14:52

«Oltre a minacce telefoniche anonime, questi dispositivi potrebbero essere utilizzati per condurre un'ampia gamma di attacchi alle telecomunicazioni», ha affermato l'agenzia in una nota.

«Ciò include la disattivazione di ripetitori di telefonia mobile, l'abilitazione di attacchi di negazione del servizio e la facilitazione di comunicazioni anonime e crittografate tra potenziali attori della minaccia e organizzazioni criminali».

