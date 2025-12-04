  1. Clienti privati
Ecco perché Gli Stati Uniti sospendono alcune sanzioni contro la russa Lukoil

SDA

4.12.2025 - 17:53

L'obiettivo è di consentire alle stazioni di servizio situate al di fuori della Russia di continuare a operare. (foto d'archivio scattata a Bucarest, in Romania)
L'obiettivo è di consentire alle stazioni di servizio situate al di fuori della Russia di continuare a operare. (foto d'archivio scattata a Bucarest, in Romania)
Keystone

Gli Stati Uniti hanno sospeso alcune delle sanzioni contro il gigante petrolifero russo Lukoil in modo – si spiega – da consentire alle stazioni di servizio situate al di fuori della Russia di continuare a operare. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro.

Keystone-SDA

04.12.2025, 17:53

04.12.2025, 18:00

Le transazioni che coinvolgono le stazioni di servizio in questione sono consentite «per evitare di penalizzare» i loro clienti e fornitori, e a condizione che i ricavi non vengano trasferiti alla Russia.

