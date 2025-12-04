L'obiettivo è di consentire alle stazioni di servizio situate al di fuori della Russia di continuare a operare. (foto d'archivio scattata a Bucarest, in Romania) Keystone

Gli Stati Uniti hanno sospeso alcune delle sanzioni contro il gigante petrolifero russo Lukoil in modo – si spiega – da consentire alle stazioni di servizio situate al di fuori della Russia di continuare a operare. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro.

Keystone-SDA SDA

Le transazioni che coinvolgono le stazioni di servizio in questione sono consentite «per evitare di penalizzare» i loro clienti e fornitori, e a condizione che i ricavi non vengano trasferiti alla Russia.