  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Per la sicurezza nazionale» Gli Stati Uniti sospendono le domande di immigrazione da 19 Paesi

SDA

3.12.2025 - 09:48

Il presidente Donald Trump ha annunciato un'operazione dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) contro gli immigrati somali in Minnesota.
Il presidente Donald Trump ha annunciato un'operazione dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) contro gli immigrati somali in Minnesota.
Keystone

L'amministrazione Trump ha sospeso tutte le domande di immigrazione, comprese quelle per la green card e la cittadinanza statunitense, presentate da immigrati provenienti da 19 paesi, citando preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale e alla sicurezza pubblica.

Keystone-SDA

03.12.2025, 09:48

03.12.2025, 10:07

La sospensione, riportano i media americani, si applica alle persone provenienti da 19 paesi che erano già stati sottoposti a un divieto di viaggio parziale a giugno, imponendo ulteriori restrizioni all'immigrazione.

Il memorandum ufficiale che delinea la nuova politica cita diversi recenti crimini sospettati di essere stati commessi da immigrati, tra cui l'attacco ai membri della Guardia nazionale statunitense a Washington la scorsa settimana, in cui un uomo afghano è stato arrestato come sospettato.

Un membro della Guardia nazionale è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito nella sparatoria.

Stati Uniti. Trump: «Una delle due Guardie Nazionali è morta. Stop all'immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo»

Stati UnitiTrump: «Una delle due Guardie Nazionali è morta. Stop all'immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo»

Ecco i Paesi presi di mira

I paesi presi di mira nel memorandum sono Afghanistan, Birmania, Burundi, Ciad, Cuba, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Laos, Libia, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Turkmenistan, Venezuela e Yemen.

La nuova politica sospende le domande in sospeso e impone a tutti gli immigrati provenienti dai paesi elencati di «sottoporsi a un approfondito processo di riesame, che include un potenziale colloquio e, se necessario, un nuovo colloquio, per valutare appieno tutte le minacce alla sicurezza nazionale e alla sicurezza pubblica».

Il presidente Donald Trump ha colto l'occasione di una riunione del governo per attaccare pesantemente i migranti somali, definendoli «spazzatura». «Non li voglio qui», ha minacciato annunciando un'operazione dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) contro gli immigrati somali in Minnesota.

«Il loro paese non funziona per un motivo», ha incalzato Trump definendo anche la deputata democratica Ilhan Omar «spazzatura».

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Il primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Procione si intrufola in un negozio di liquori: trovato ubriaco nel bagno

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Due proposte dell'UE per il supporto a Kiev nel 2026/27: prestiti e asset russi

Guerra in UcrainaDue proposte dell'UE per il supporto a Kiev nel 2026/27: prestiti e asset russi

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Prepariamo degli incontri con gli inviati di Trump negli Stati Uniti»

Guerra in UcrainaZelensky: «Prepariamo degli incontri con gli inviati di Trump negli Stati Uniti»

Von der Leyen: «Giornata storica». Intesa nell'UE sul divieto graduale di import di gas naturale russo

Von der Leyen: «Giornata storica»Intesa nell'UE sul divieto graduale di import di gas naturale russo