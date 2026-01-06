GuerreNella bozza di risoluzione dei Volenterosi: gli USA garantiranno «sostegno a forza multinazionale in caso d'attacco russo»
6.1.2026 - 17:39
Gli Stati Uniti garantiranno un «sostegno» alla forza multinazionale in Ucraina «in caso di attacco» russo, secondo quanto si legge nella bozza della dichiarazione finale della riunione dei Volenterosi a Parigi.
Nel documento provvisorio è anche scritto che gli alleati di Kiev sono pronti a garanzie di sicurezza «legalmente vincolanti», scrive l'agenzia di stampa italiana Ansa.
Zelensky: diplomazia e assistenza di pari passo
Sulla piattaforma di messaggistica Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro con il capo dello Stato francese prima della riunione dei Volenterosi a Parigi s'è così espresso: «Diplomazia e assistenza concreta devono andare di pari passo. La Russia non smette di attaccare il nostro paese e ora dobbiamo rafforzare la difesa aerea per proteggere la nostra gente, le nostre comunità e le infrastrutture critiche.»
Aggiungendo: «Ogni consegna di missili di difesa aerea salva vite umane e aumenta le possibilità di successo diplomatico. Ecco perché ogni incontro deve produrre risultati concreti: nuove decisioni in materia di difesa aerea, nuovi pacchetti di assistenza e nuove capacità per proteggere i cieli.»
Per poi concludere: «Durante il nostro incontro con il presidente (francese Emmanuel) Macron, abbiamo discusso esattamente di questo: delle reali capacità dell'Ucraina di contrastare il terrorismo russo, della nostra difesa e del sostegno che può rafforzare le nostre posizioni diplomatiche».