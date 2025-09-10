«Un singolo colpo è stato sparato nel campus verso un relatore ospite. La polizia sta indagando», annuncia un allarme della Utah Valley University (Uvu), dove è stato colpito l'attivista di destra Charlie Kirk. Contrariamente a quanto detto in precedenza è stata smentita la notizia secondo cui un sospetto sarebbe stato fermato.

Charlie Kirk parla prima di essere colpito durante la visita di Turning Point alla Utah Valley University di Orem, nello Utah, mercoledì 10 settembre 2025. KEYSTONE

Il campus è confinato. I presenti hanno riferito di aver visto Kirk colpito vicino al collo durante una sessione di domande e risposte con gli studenti.

Il sospetto, a dispetto di quanto aveva annunciato in un primo momento la portavoce dell'università Ellen Treanor, non è in custodia.

Si pensa che lo sparatore sia uno studente, che ha sparato a Kirk dal Losee Center, un edificio a circa 180 metri di distanza, una ventina di minuti dopo che aveva cominciato a parlare.

Pochi secondi prima dello sparo il controverso invitato stava rispondendo, stando alla CNN, a una domanda sugli autori transgender di sparatorie di massa.

Campus chiuso

Le autorità scolastiche sui social hanno fatto apparire, come riferisce la CNN, il seguente annuncio: «Il campus dell'UVU è chiuso. Le lezioni sono cancellate. Chi si trova nel campus, rimanga al sicuro fino a quando gli agenti di polizia non potranno scortarlo fuori dal campus in sicurezza».

E in un altro post: «Chiediamo la vostra pazienza durante tutto questo processo. Stiamo fornendo aggiornamenti nel miglior modo possibile. Si tratta di un evento in corso e in evoluzione».

«Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!», ha scritto il presidente degli USA Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social.

Kirk è un negazionista climatico

Kirk, 31 anni, ha pubblicamente promosso cause conservatrici e allineate a Trump, nonché disinformazione sul Covid-19, la teoria critica della razza e il negazionismo sul cambiamento climatico.

È stato direttore, responsabile della raccolta fondi e volto pubblico di Turning Point – organizzazione che supporta le proteste postelettorali negli USA del 2020-2021 – sin dalla sua fondazione.

Un impero comunicativo

Secondo il quotidiano The New York Times, ha trasformato l'organizzazione in una «ben finanziata operazione mediatica, sostenuta da mega donatori conservatori come l'uomo d'affari del Wyoming Foster Friess».

Nel 2019 Kirk annunciò che Turning Point aveva acquisito Students for Trump (studenti per Trump) insieme a «tutte le risorse mediatiche associate».

Ne divenne presidente e lanciò una campagna per reclutare un milione di studenti per la campagna di rielezione di Trump del 2020.