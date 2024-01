Lo speaker della Camera Usa Mike Johnson Keystone

Lo speaker della Camera Usa, il repubblicano Mike Johnson, ha avvertito che il rinnovo degli aiuti militari americani all'Ucraina non passerà.

Il Senato «sembra incapace di raggiungere alcun accordo», ha scritto in una lettera ai parlamentari, aggiungendo che comunque alla Camera, dove i repubblicani hanno la maggioranza, la legge «non sarà mai approvata».

Gli aiuti all'Ucraina, e ad Israele, sono inclusi in un maxi pacchetto per la sicurezza che i deputati del Grand old party non vogliono approvare perché considerano insufficienti le misure e i fondi per fronteggiare la crisi migranti al confine con il Messico.

Nonostante l'accordo raggiunto al Senato, l'avvertimento di Johnson rappresenta una battuta d'arresto per il passaggio della legge al Congresso.

SDA