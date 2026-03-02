  1. Clienti privati
Medio Oriente Se per Trump gli USA «stanno massacrando l'Iran» in America salgono le polemiche

SDA

2.3.2026 - 20:48

A woman holds a sign during an antiwar demonstration at Dealey Plaza in downtown Dallas, Sunday, March 1, 2026. (AP Photo/LM Otero)
KEYSTONE

Washington non si ferma. Nel primo intervento dal vivo a 72 ore dal lancio dell'attacco dell'Iran, denominato Epic Fury (furia epica), il presidente statunitense Donald Trump ha rivendicato che l'operazione militare sta andando meglio del previsto, nonostante la morte di quattro soldati americani, e ha avvertito che il peggio per il regime di Teheran deve ancora venire.

Keystone-SDA

02.03.2026, 20:48

Ticker Medio Oriente. L'Iran chiude lo Stretto di Hormuz - Qatar e Arabia Saudita bloccano gas e petrolio dopo essere stati attaccati

Ticker Medio OrienteL'Iran chiude lo Stretto di Hormuz - Qatar e Arabia Saudita bloccano gas e petrolio dopo essere stati attaccati

«L'operazione su larga scala continua. Abbiamo distrutto la leadership in un'ora, avevamo programmato quattro settimane», ha dichiarato in un evento alla Casa Bianca per la consegna della medaglia della libertà ad una serie di eroi di guerra, dal secondo conflitto mondiale a quello del Vietnam.

Poco prima, in una delle tante interviste concesse dopo l'attacco, aveva detto che l'America «sta massacrando l'Iran» avvertendo che «non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente, la grande ondata non si è ancora verificata. Arriverà presto».

Soldati americani sul campo solo «se necessario»

Trump, e prima di lui il suo segretario alla guerra Pete Hegseth, non hanno escluso l'invio di soldati americani sul campo «se necessario». «Non dico come ogni presidente: 'Non ci saranno uomini sul campo'. Dico probabilmente non ne abbiamo bisogno o ci saranno se sono necessari», ha dichiarato il comandante in capo.

Quanto ai tempi dell'operazione militare, per quanto abbia sottolineato che è «molto in anticipo», l'inquilino della Casa Bianca ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno «le capacità per andare avanti oltre le quattro-cinque settimane previste».

Trump: «Non mi annoio», quattro gli obiettivi da raggiungere

Il presidente ha anche ironizzato sulla sua volubilità. «Dicono che voglio fare le cose in fretta perché poi mi annoio. Io non mi annoio. Non c'è niente di noioso in questo. Se mi annoiassi, non sarei qui adesso.»

D'altra parte, ha spiegato, gli obiettivi che Washington vuole raggiungere sono quattro. «In primo luogo, stiamo distruggendo le capacità missilistiche dell'Iran. In secondo luogo, stiamo annientando la loro marina.

Abbiamo già distrutto dieci navi, sono in fondo al mare», ha aggiunto. «In terzo luogo, stiamo facendo in modo che il principale sponsor mondiale del terrorismo non possa mai ottenere un'arma nucleare, non avrà mai un'arma nucleare». E, infine, «stiamo facendo in modo che il regime iraniano non possa continuare ad armare, finanziare e dirigere eserciti terroristici al di fuori dei propri confini».

Prevenzione ad attacchi all'Europa e basi USA nella regione

Trump ha ribadito la sua convinzione che Teheran disponeva già di missili in grado di colpire l'Europa e le basi degli USA nella regione «e presto avrebbe avuto missili in grado di raggiungere la nostra splendida America».

E ha poi sottolineato che la decisione di attaccare, presa dopo i colloqui di Ginevra e comunicata al Pentagono alle 15.38 di venerdì 27 febbraio, «era la migliore e l'ultima chance» per farlo.

«Il programma missilistico balistico del regime stava crescendo rapidamente e in modo esponenziale, e ciò rappresentava una minaccia molto chiara e colossale per l'America e le nostre forze armate di stanza all'estero», ha detto inviando una frecciata a quegli alleati degli Stati Uniti che, nelle ultime ore, stanno prendendo le distanze dall'operazione. «Tutti ci sostenevano. Semplicemente non hanno avuto il coraggio di dirlo».

Accordo sul nucleare del 2018, «orribile e pericoloso»

Trump ha anche parlato per la prima volta in questi giorni della sua decisione del 2018 di ritirarsi dall'accordo sul nucleare iraniano negoziato dal presidente democratico Barack Obama. «Era un'intesa orribile e pericolosa che avrebbe permesso all'Iran di avere armi nucleari tre anni fa», ha detto.

Trump non ha il sostegno della maggioranza della popolazione USA

Nel frattempo continua a salire la polemiche sulla decisione unilaterale del presidente di attaccare.

Secondo un sondaggio dell'agenzia di stampa britannica Reuters e della società di ricerche di mercato e consulenza Ipsos, effettuato prima dell'annuncio della morte di quattro militari statunitensi, solo un americano su quattro sostiene la guerra in Iran.

I dem vogliono limitare i poteri di guerra del presidente

E mentre i democratici spingono per portare al voto una risoluzione sui poteri di guerra, il segretario di Stato americano Marco Rubio con quello alla difesa Hegseth, il direttore della Cia, i servizi segreti civili statunitensi, John Ratcliffe e il generale Dan Caine hanno fatto il punto della situazione sull'operazione ai principali leader del Congresso prima di rivolgersi nelle prossime ore a tutti i membri della Camera e del Senato.

