L'uccisione di George Floyd da parte di agenti creò un'ondata di proteste Keystone

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha deciso di archiviare le indagini su diversi importanti dipartimenti di polizia tra cui quello di Louisville e Minneapolis, sotto inchiesta per l'uccisione di Breonna Taylor e George Floyd da parte di agenti, riporta la Cnn.

Keystone-SDA SDA

L'annuncio arriva quattro giorni prima del quinto anniversario dell'omicidio del 46enne afroamericano a Minneapolis: atto violenza estremo che ha suscitato indignazione nazionale e nel mondo contro la violenza della polizia sulla comunità nera.

Tra gli altri dipartimenti coinvolti, Phoenix, in Arizona, Trenton, in New Jersey, Memphis in Tennessee e Mount Vernon, in New York.