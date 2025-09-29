  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mentre si aspetta Netanyahu Un'auto dei servizi segreti si incendia fuori dalla Casa Bianca

SDA

29.9.2025 - 16:58

Un'immagine d'archivio della Pennsylvania Avenue
Un'immagine d'archivio della Pennsylvania Avenue
Keystone

Un veicolo del Secret Service ha preso fuoco all'esterno della Casa Bianca, causando la chiusura delle strade in vista della visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo scrive il sito Justthenews.com.

Keystone-SDA

29.09.2025, 16:58

29.09.2025, 17:01

Il Suv avrebbe preso fuoco sul sedile posteriore e non sembrano esserci state feriti. La corrispondente della Casa Bianca per Just the News, Amanda Head, ha confermato l'accaduto in qualità di testimone oculare. Il veicolo si trovava all'angolo tra la 18th Street e Pennsylvania Avenue.

I più letti

Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Giovane si presenta al proprio funerale: «Non sono io nella bara»
Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché
Il principe Harry parla di «sabotaggi» nel suo riavvicinamento al padre re Carlo

Altre notizie

USA - Israele. Trump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca

USA - IsraeleTrump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca

Medio Oriente. La Casa Bianca: «Siamo molto vicini a un accordo su Gaza»

Medio OrienteLa Casa Bianca: «Siamo molto vicini a un accordo su Gaza»

Contro il Governo. Nuove proteste in Madagascar, gas lacrimogeni sui manifestanti

Contro il GovernoNuove proteste in Madagascar, gas lacrimogeni sui manifestanti