  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti La task force di Trump ha già arrestato 66 persone a Washington

SDA

14.8.2025 - 09:21

Lunedì sera, il primo giorno della federalizzazione delle forze dell'ordine locali, sono state arrestate 23 persone. Nell'immagine un fermo effettuato ieri.
Lunedì sera, il primo giorno della federalizzazione delle forze dell'ordine locali, sono state arrestate 23 persone. Nell'immagine un fermo effettuato ieri.
Keystone

Almeno 66 persone sono state arrestate a Washington in due giorni, cioè da quando il presidente degli USA Donald Trump ha annunciato un giro di vite federale sulla capitale. Lo ha indicato la scorsa notte il quotidiano The Washington Post citando fonti ufficiali.

Keystone-SDA

14.08.2025, 09:21

14.08.2025, 09:27

Lunedì sera, il primo giorno della federalizzazione delle forze dell'ordine locali, sono state arrestate 23 persone, secondo quanto ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. l'altro ieri, ne sono state fermate altre 43, ha indicato Kash Patel, direttore della polizia federale Fbi, in un messaggio sulle reti sociali precisando che la sua agenzia ha contribuito a 18 di questi arresti per reati come possesso illegale di armi da fuoco, aggressione e furto.

Nei primi dieci giorni di agosto del 2024, la polizia aveva effettuato 635 arresti, ovvero circa 63 al giorno, secondo le statistiche locali. Circa il 10% degli arrestati erano minorenni. Il numero di reati registrati nei primi dieci giorni di agosto è stato praticamente lo stesso quest'anno rispetto all'anno scorso.

I più letti

Addio a «Pomeriggio Cinque»: da settembre il dopo pranzo di Canale 5 cambia volto
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano
Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture
Ecco Petunia, il «cane più brutto del mondo»

Altre notizie

Guerra commerciale. «Gli alleati degli USA sono stufi dei dazi e ripensano all'acquisto del F-35»

Guerra commerciale«Gli alleati degli USA sono stufi dei dazi e ripensano all'acquisto del F-35»

Gran Bretagna. Starmer: «Stamani riceverò Zelensky a Londra»

Gran BretagnaStarmer: «Stamani riceverò Zelensky a Londra»

Israele. Smotrich: «Ok a 3400 insediamenti, addio allo Stato Palestina»

IsraeleSmotrich: «Ok a 3400 insediamenti, addio allo Stato Palestina»