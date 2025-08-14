Lunedì sera, il primo giorno della federalizzazione delle forze dell'ordine locali, sono state arrestate 23 persone. Nell'immagine un fermo effettuato ieri. Keystone

Almeno 66 persone sono state arrestate a Washington in due giorni, cioè da quando il presidente degli USA Donald Trump ha annunciato un giro di vite federale sulla capitale. Lo ha indicato la scorsa notte il quotidiano The Washington Post citando fonti ufficiali.

Keystone-SDA SDA

Lunedì sera, il primo giorno della federalizzazione delle forze dell'ordine locali, sono state arrestate 23 persone, secondo quanto ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. l'altro ieri, ne sono state fermate altre 43, ha indicato Kash Patel, direttore della polizia federale Fbi, in un messaggio sulle reti sociali precisando che la sua agenzia ha contribuito a 18 di questi arresti per reati come possesso illegale di armi da fuoco, aggressione e furto.

Nei primi dieci giorni di agosto del 2024, la polizia aveva effettuato 635 arresti, ovvero circa 63 al giorno, secondo le statistiche locali. Circa il 10% degli arrestati erano minorenni. Il numero di reati registrati nei primi dieci giorni di agosto è stato praticamente lo stesso quest'anno rispetto all'anno scorso.