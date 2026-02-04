  1. Clienti privati
Stati Uniti Tentò di assassinare Trump, condannato all'ergastolo

SDA

4.2.2026 - 19:06

Ryan Routh al momento dell'arresto.
Ryan Routh al momento dell'arresto.
KEYSTONE

È stato condannato all'ergastolo Ryan Routh, l'uomo accusato di essersi nascosto tra i cespugli di un campo da golf in Florida con un fucile semi automatico per tentare di assassinare Donald Trump, meno di due mesi prima delle elezioni presidenziali Usa del 2024.

Keystone-SDA

04.02.2026, 19:06

04.02.2026, 19:09

Routh, 59 anni, è stato riconosciuto colpevole da una giuria lo scorso settembre di cinque capi d'accusa, tra cui tentato omicidio, dopo essersi difeso da solo durante il processo. Il giudice distrettuale statunitense Aileen Cannon ha emesso la sentenza a Fort Pierce, in Florida.

