  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump abbandona il fondo per risarcire gli alleati, ma resta la sua immunità

SDA

3.6.2026 - 10:11

Il controverso «fondo anti-strumentalizzazione» da 1,78 miliardi di dollari avrebbe potenzialmente risarcito anche partecipanti all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.
Il controverso «fondo anti-strumentalizzazione» da 1,78 miliardi di dollari avrebbe potenzialmente risarcito anche partecipanti all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.
Keystone

L'amministrazione Trump abbandona il fondo da 1,78 miliardi di dollari per risarcire gli alleati del presidente finiti nel mirino dell'amministrazione Biden, tra cui potenzialmente anche i rivoltosi del 6 gennaio 2021 che presero d'assalto Capitol Hill.

Keystone-SDA

03.06.2026, 10:11

03.06.2026, 10:18

Lo ha annunciato ufficialmente il ministro della giustizia ad interim Todd Blanche, sottolineando però che resta in vigore la clausola che garantisce a Donald Trump, alla sua famiglia e alle loro attività l'immunità nei confronti delle indagini dell'agenzia delle entrate.

Intanto il «Washington Post», citando alcune fonti, scrive che il Pentagono ha assunto uno dei rivoltosi del 6 gennaio per lavorare all'interno di una divisione che gestisce operazioni militari riservate.

Si tratta di Elias Irizarry, condannato per l'assalto al Congresso e successivamente dichiaratosi pentito. Il 24enne lavorerà all'Ufficio per le operazioni speciali e i conflitti a bassa intensità che si occupa di antiterrorismo.

La sua assunzione ha creato allarme all'interno del Pentagono, con molti che si sono chiesti come si possa affidare un ruolo così delicato a una persona che è stata condannata per un assalto alla democrazia americana.

I più letti

Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Volevano vendere un paio di scarpe su Ricardo, ma perdono ben 40’000 franchi
Cacciati per ristrutturare, ritrovano casa loro su Booking a 8'200 franchi al mese
Una balena di 12 t si spiaggia sulla costa francese, recuperata a tempo di record
L'ex manager di Chiara Ferragni parla della fine del loro rapporto: «Era diventato tutto problematico»

Altre notizie

Guerra. Drone ucraino contro un autobus russo, sette morti e 11 feriti

GuerraDrone ucraino contro un autobus russo, sette morti e 11 feriti

Guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti lanciano un raid sull'isola iraniana di Qeshm e un missile contro una nave

Guerra in Medio OrienteGli Stati Uniti lanciano un raid sull'isola iraniana di Qeshm e un missile contro una nave

900 manifestanti. I dipendenti pubblici sfilano contro le misure di risparmio a Ginevra

900 manifestantiI dipendenti pubblici sfilano contro le misure di risparmio a Ginevra