Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato ieri un'intesa commerciale con il Giappone, che investirà 550 miliardi di dollari (438,4 miliardi di franchi al cambio attuale) negli Stati Uniti a pagherà dazi al 15%.

È «l'accordo forse più importante mai fatto. Creerà migliaia di posti di lavoro», afferma Trump sulla sua rete sociale Truth Social.

In base all'intesa, i dazi su auto e altri beni nipponici saranno dunque fissati sotto il 25% inizialmente minacciato dall'inquilino della Casa Bianca. Il premier nipponico Shigeru Ishiba, parlando con i media, ha spiegato che Tokyo aumenterà anche le importazioni di riso dall'America entro il limite di quella che è nota come quota di «accesso minimo», rimarcando l'assenza di concessioni che potrebbero indebolire il settore agricolo del paese a conclusione di un aspro dibattito maturato a livello nazionale.

L'accordo è stato raggiunto dopo che il capo negoziatore giapponese Ryosei Akazawa ("Missione compiuta», ha scritto in un post sulla rete sociale X) ha tenuto un altro round di colloqui tariffari a Washington, scongiurando così l'imposta del 25% minacciata da Trump sulle auto provenienti dal Giappone e da altri paesi, con un'analoga aliquota di dazio «reciproco» del 25% specifico per il Sol Levante a partire dal primo agosto.

Trump, annunciando l'accordo, ha riferito che «il Giappone investirà, su mia indicazione, 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, che ne riceveranno il 90% dei profitti», senza fornire ulteriori dettagli sul piano, ma affermando che l'accordo «creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro». Ishiba ha precisato solo che la cifra si riferisce a prestiti e a investimenti.

Il nuovo accordo commerciale non include la spesa per la difesa, ha chiarito il negoziatore giapponese. «L'accordo non contiene nulla riguardo alla spesa per la difesa», ha dichiarato Akazawa ai giornalisti. Trump aveva invitato il Giappone, stretto alleato degli Stati Uniti, ad aumentare la sua spesa militare, e alcuni ipotizzavano che questo requisito sarebbe stato incluso in un accordo commerciale più ampio.

Ishiba: «Devo ancora esaminare i dettagli»

Ishiba ha dichiarato di aver bisogno di esaminare i dettagli dell'accordo prima di commentare. «Per quanto riguarda l'esito dei negoziati, non posso discuterne prima di aver esaminato attentamente i dettagli dei negoziati e dell'accordo», ha dichiarato ai giornalisti a Tokyo dopo l'annuncio di Trump. «Come governo, riteniamo che (l'intesa) proteggerà gli interessi nazionali», ha aggiunto.

Le importazioni giapponesi erano già soggette a dazi del 10% e Trump aveva annunciato che sarebbero saliti al 25% il primo agosto in caso di mancato accordo. Erano già in vigore dazi del 25% sulle importazioni di automobili giapponesi, così come del 50% su acciaio e alluminio.

I media giapponesi hanno riferito che la tassa sulle auto è stata ridotta al 15%, facendo impennare le azioni del settore automobilistico giapponese questa mattina a Tokyo. L'annuncio di Trump è arrivato mentre l'inviato commerciale di Ishiba, Akazawa, era al suo ottavo viaggio a Washington, dove ha incontrato alti funzionari statunitensi.