Stati Uniti Trump alza i dazi globali dal 10% al 15% con effetto immediato

SDA

21.2.2026 - 17:43

Donald Trump ha annunciato che "aumenterò, con effetto immediato, i dazi mondiali (...) al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%". (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente americano Donald Trump alza i dazi globali dal 10% al 15% con effetto immediato. Lo afferma lui stesso sulla sua rete sociale Truth.

21.02.2026, 18:17

«Io, in qualità di presidente, aumenterò, con effetto immediato, i dazi mondiali del 10% sui paesi, molti dei quali hanno 'derubato' gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (finché non sono arrivato io!), al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%», scrive Trump facendo riferimento alla Section 212 del Trade Act del 1974, quella che consente l'introduzione di dazi globali fino al 15% ma per un periodo di soli 150 giorni.

«Nel corso dei prossimi pochi mesi, l'amministrazione Trump determinerà ed emetterà le nuove tariffe legalmente ammissibili, che proseguiranno il nostro straordinario processo di successo per rendere l'America di nuovo grande», aggiunge Trump tornando a criticare la sentenza della Corte suprema, definita «ridicola, mal scritta e straordinariamente antiamericana».

