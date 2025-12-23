  1. Clienti privati
Stati Uniti Trump annuncia la «Golden Fleet»: ok alla costruzione di due nuove navi

SDA

23.12.2025 - 10:06

Le navi che "costruiremo (...) saranno le più grandi e le più potenti di sempre", ha sostenuto il presidente americano Donald Trump.
Keystone

Donald Trump annuncia la «Golden Fleet» che sarà costruita negli Stati Uniti. Dal suo resort Mar-a-Lago, in Florida, il presidente americano ha riferito di aver approvato la costruzione di due nuove navi da guerra.

Keystone-SDA

23.12.2025, 10:06

23.12.2025, 10:09

Le navi che «costruiremo, iniziamo con due ma potremmo arrivare a 25, saranno le più grandi e le più potenti di sempre», ha detto Trump parlando delle due nuove navi da guerra che porteranno il suo nome e sulle quali l'intelligenza artificiale avrà un ruolo importante.

Il presidente, parlando con il capo del Pentagono Pete Hegseth e al segretario di Stato Marco Rubio al suo fianco, ha quindi precisato che la prossima settimana incontrerà i contractor della difesa per parlare della produzione. «Abbiamo i prodotti migliori ma ci vuole troppo tempo per farli», ha spiegato il presidente citando il caso degli F-35.

