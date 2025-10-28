Stormy Daniels sarebbe stata pagata per impedirle di parlare pubblicamente della relazione con Donald Trump. Nell'immagine l'attrice mentre testimonia davanti al tribunale di Manhattan nel maggio 2024. Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump ha presentato appello contro la condanna penale per il caso dei pagamenti in nero all'attrice pornografica Stephanie A. Gregory Clifford (alias Stormy Daniels).

Keystone-SDA SDA

Sostiene che il processo è stato «corrotto» da prove che avrebbero dovuto essere protette dalla sentenza della Corte suprema del 2024 sull'immunità presidenziale.

In un atto depositato in tribunale ieri sera, i suoi avvocati hanno accusato il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, di aver perseguito il presidente per motivi politici.

«Prendendo di mira una presunta condotta che non è mai stata ritenuta in violazione di alcuna legge dello Stato di New York, il procuratore distrettuale ha inventato un presunto reato. Questo caso non avrebbe mai dovuto essere discusso in un'aula di tribunale, né tanto meno avrebbe dovuto portare a una condanna», hanno affermato gli avvocati di Trump.

L'appello arriva 17 mesi dopo che l'inquilino della Casa Bianca è stato condannato per 34 capi d'accusa per falsificazione di documenti aziendali relativi ai pagamenti effettuati dal suo ex avvocato, Michael Cohen, a Daniels per impedirle di parlare pubblicamente della relazione con Trump.