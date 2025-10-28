  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump presenta l'appello contro la condanna per i pagamenti a Stormy Daniels

SDA

28.10.2025 - 18:28

Stormy Daniels sarebbe stata pagata per impedirle di parlare pubblicamente della relazione con Donald Trump. Nell'immagine l'attrice mentre testimonia davanti al tribunale di Manhattan nel maggio 2024.
Stormy Daniels sarebbe stata pagata per impedirle di parlare pubblicamente della relazione con Donald Trump. Nell'immagine l'attrice mentre testimonia davanti al tribunale di Manhattan nel maggio 2024.
Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump ha presentato appello contro la condanna penale per il caso dei pagamenti in nero all'attrice pornografica Stephanie A. Gregory Clifford (alias Stormy Daniels).

Keystone-SDA

28.10.2025, 18:28

Sostiene che il processo è stato «corrotto» da prove che avrebbero dovuto essere protette dalla sentenza della Corte suprema del 2024 sull'immunità presidenziale.

In un atto depositato in tribunale ieri sera, i suoi avvocati hanno accusato il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, di aver perseguito il presidente per motivi politici.

«Prendendo di mira una presunta condotta che non è mai stata ritenuta in violazione di alcuna legge dello Stato di New York, il procuratore distrettuale ha inventato un presunto reato. Questo caso non avrebbe mai dovuto essere discusso in un'aula di tribunale, né tanto meno avrebbe dovuto portare a una condanna», hanno affermato gli avvocati di Trump.

L'appello arriva 17 mesi dopo che l'inquilino della Casa Bianca è stato condannato per 34 capi d'accusa per falsificazione di documenti aziendali relativi ai pagamenti effettuati dal suo ex avvocato, Michael Cohen, a Daniels per impedirle di parlare pubblicamente della relazione con Trump.

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Netanyahu torna a bombardare Gaza, Gvir, «Gli spezziamo le gambe una volta per tutte»
Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini

Altre notizie

Guerra in Ucraina. ‹›Orban e Salvini sulle «politiche suicide dell'Ue», Tajani, «noi stiamo con Kiev»

Guerra in Ucraina‹›Orban e Salvini sulle «politiche suicide dell'Ue», Tajani, «noi stiamo con Kiev»

Francia. La figlia di Brigitte Macron: «Le fake le rovinano la vita»

FranciaLa figlia di Brigitte Macron: «Le fake le rovinano la vita»

Medio Oriente. Netanyahu torna a bombardare Gaza, Gvir, «Gli spezziamo le gambe una volta per tutte»

Medio OrienteNetanyahu torna a bombardare Gaza, Gvir, «Gli spezziamo le gambe una volta per tutte»

Giamaica. L'uragano Melissa tocca terra, Caraibi a rischio disastro

GiamaicaL'uragano Melissa tocca terra, Caraibi a rischio disastro