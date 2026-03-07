  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump: «Ci andremo più pesante con gli attacchi ai cartelli della droga»

SDA

7.3.2026 - 17:47

In presenza dei leader dei paesi latini il presidente americano Donald Trump (al centro) ha firmato un documento che proclama la nascita della una coalizione contro i cartelli.
In presenza dei leader dei paesi latini il presidente americano Donald Trump (al centro) ha firmato un documento che proclama la nascita della una coalizione contro i cartelli.
Keystone

«Ci andremo più pesante con gli attacchi ai cartelli della droga». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump ricevendo i leader dell'America Latina in Florida. «Dovete dirci solo dove sono», ha aggiunto rivolgendosi ai presenti.

Keystone-SDA

07.03.2026, 17:47

07.03.2026, 17:53

«I cartelli della droga governano il Messico» e questo non va bene perché il paese «è troppo vicino agli Stati Uniti», ha affermato Trump, sottolineando che i cartelli della droga devono essere sradicati. «Mi piace la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, ha una bella voce. Ma il Messico è l'epicentro delle violenze dei cartelli», ha aggiunto.

Trump ha quindi firmato il documento che proclama la nascita della una coalizione contro i cartelli. «In questo storico giorno ci riuniamo per annunciare una nuova coalizione militare per sradicare i cartelli criminali. Chiamiamo questa partnership militare Coalizione anti-cartelli americana». «L'unico modo per sconfiggere questi nemici è con la forza dei nostre forze armate», ha messo in evidenza Trump.

Quanto a «Cuba, sta negoziando con me e con Marco Rubio. Cuba è un disastro: è negli ultimi momenti della sua vita così come la conosciamo. Non ha soldi né petrolio», ha dichiarato il presidente, prevedendo che un accordo con Cuba potrebbe essere raggiunto facilmente.

Trump ha quindi lodato la nuova leader del Venezuela che sta facendo un grande lavoro con gli Stati Uniti. Per il resto, «apprezziamo i rapporti con il El Salvador». «Mi piace il canale» di Panama, «non riesco a dormire sull'accordo» con cui gli Stati Uniti «lo hanno venduto per un dollaro», ha aggiunto scherzando fra le risate dei presenti.

«Voglio ringraziare Marco Rubio per aver organizzato questo incontro, è un segretario di Stato fantastico, salirà alle cronache come il migliore della storia», ha quindi messo in evidenza Trump.

«La nostra dottrina chiarisce che non ci saranno influenze straniere ostili» nell'emisfero occidentale, ha aggiunto poco prima di passare la parola a Rubio, che parlando in inglese e poi in spagnolo, ha ringraziato Trump per aver fatto dell'emisfero occidentale la sua «priorità» e ha ringraziato i leader dei paesi dell'America Latina per la cooperazione.

I più letti

Gli utenti abbandonano ChatGPT in massa, ecco cosa c'è dietro
Valeria Marini scoppia in lacrime in diretta: «Non sono un pezzo di carne, sono una persona»
Dubai è sotto attacco... e gli influencer non sanno più cosa possono pubblicare
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo

Altre notizie

Stati Uniti. Nuovi documenti su Epstein rilanciano le accuse contro Trump

Stati UnitiNuovi documenti su Epstein rilanciano le accuse contro Trump

Medio Oriente. A Teheran si preme per la successione della Guida Suprema

Medio OrienteA Teheran si preme per la successione della Guida Suprema

Medio Oriente. Il conflitto rischia di allungarsi, gli arsenali di Teheran e Washington a confronto

Medio OrienteIl conflitto rischia di allungarsi, gli arsenali di Teheran e Washington a confronto